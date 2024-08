¿Quién es el actor Paco Rueda a quien Alejandro Camacho acusa de presunto fraude?

El actor Paco Rueda fue vinculado a proceso por un presunto fraude contra el actor Alejandro Camacho que habría cometido en el 2022, según la revista Quién.

El martes pasado se dio a conocer que la defensa de Camacho presentó las pruebas necesarias para iniciar un juicio contra Rueda, pues este no pudo desacreditar las acusaciones del actor.

Alejandro Camacho interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de México hace cuatro años, luego de que Rueda le propuso invertir una cantidad significativa de dinero en un negocio que le daría grandes rendimientos, pero nunca recibió tales ganancias.

Gossip Alejandro Camacho retoma la obra “La virgen loca”

La primera audiencia se llevó a cabo el pasado 15 de agosto, donde la defensa del joven actor ofreció un acuerdo reparatorio, pero los abogados de Camacho la rechazaron.

Ese mismo día, un juez dictó medidas cautelares contra Paco Rueda que señalan que no puede salir del país y está obligado a presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades hasta que inicie el proceso judicial.

El experimentado actor no quiso dar detalles de la cantidad de dinero que le entregó a Rueda, pero indicó que fue una cantidad considerable.

Lee más: Acusan a Charly Portocarrero de llevar información a Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos

“Sigue el tipo, no se ha parado, tiene una demanda penal y civil, es un ladrón. Lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una una cantidad considerable. Desgraciadamente vivimos en un mundo de mucho ratero y este tipo ha dejado plantado a sus abogados, a los míos, a la fiscalía y a mí”, dijo Camacho en una entrevista para "Sale el Sol".

¿Quién es Paco Rueda?

Paco Rueda es un joven actor de 30 años, que ha participado en telenovelas, películas y series de televisión.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en "Se rentan cuartos" y "La casa de las flores".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paco Rueda (@paco.rrueda)

Además, tuvo un personaje en la película "Como si fuera la primera vez”, que se grabó en República Dominicana y donde compartió escenas con Alejandro Camacho.

Otros proyectos donde Rueda ha colaborado son:

Sexo, pudor y lágrimas 2

En la boca del lobo

El chapo

La boda de mi mejor amigo

Guadalupe Reye

Después de Lucía

Canta y no llores

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Aunque no hay una fecha oficial para el inicio del proceso judicial contra Rueda, de ser encontrado culpable, podría recibir una sentencia de entre 6 y 12 años de prisión, además de una pagar una cantidad por el resarcimiento del daño.