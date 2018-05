¿Quién es el actor que interpreta a Raúl Velasco en "Luis Miguel, la serie"?

Son sólo tres capítulos en los que participa, pero para hacer el papel de Raúl Velasco en Luis Miguel. La serie, Alfonso Borbolla más que preocuparse en mostrar un parecido físico, hurgó en la biografía del presentador de televisión que fue un hacedor de estrellas televisivas desde su posición como conductor y productor del programa Siempre en Domingo.



El actor habló en exclusiva para El Sol de México nos platicó sobre su preparación para realizar este papel.

Intervengo en tres capítulos, mis escenas son chiquitas, pero mi reto mayor era personificarlo porque es un protagonista que aún lo mantiene vivo el público. Faltan que transmitan otros dos capítulos más en los que actúo y no sé en dónde irá mi trabajo, porque como hubo mucha secrecía en el proyecto y va entre el presente y pasado, yo ni siquiera leía el guión completo, sólo nos iban dando de uno a uno los diálogos que nos tocaban para que no hubiera fuga de historia ni tampoco podíamos tomar fotografías.

“Don Raúl fue mucho más importante que Don Francisco. Raúl Velasco, no sólo fue un comunicador o nada más un conductor de televisión, fue un impulsor de carreras de solistas, grupos musicales y de comediantes, fue parte de un aparato enorme, que para bien o para mal, lo critiquemos o no, nos dio muchísimos artistas, nos dio identidad de país y una bandera de exportación durante casi cuatro décadas. Su colmillo, su experiencia y su trabajo no era salir a poner bonita cara, sino buscar y perfeccionar todo su trabajo, es de aplaudirse”.

OMG!

El actor mencionó que Raúl Velasco era una pieza importante en un aparato de la industria del espectáculo que puede ser criticada, pero que también se debe entender desde diferentes puntos de vista.

Yo digo que no hizo bien al no aceptar a determinados artistas como lo denunció Joan Sebastián en su momento, pero un buen artista no tiene que tener necesariamente una cara o un cuerpo bonito, también entiendo que no era decisión sólo de él, que obedecía a todo un aparato y a lo largo de estos últimos años, los propios artistas hemos ido tratando de romper esos estereotipos y ahora vemos una música más interesante, un cine más interesante e incluso en el ámbito comercial también.

“La gente debe consumir otro tipo de entretenimiento y otro tipo de arte para demostrar que lo que importa es lo que el artista tiene que ofrecer más allá de su físico”.

Con 18 años de experiencia, Borbolla es un hombre formado a través de la experiencia teatral, pero también destacan sus trabajos en cine (El fantástico mundo de Juan Orol y Cuando los hijos regresan) y televisión ( Sr. Ávila y Soy tu fan).

Otra serie en la que participó y que está por estrenar es Atrapada, estelarizada por África Zavala, “la compró Imagen Televisión, se lanza entre agosto y septiembre de este año. Es un thriller de acción. La protagonista está atrapada entre dos familias enemigas que son traficantes de armas y tendrá su dificultad para lidiar con ambos bandos.

“Mi caracterización es de Godín, un hombre fiel que trabaja para una de las familias en guerra, es chismoso que se entera de todos los chismurrejos y es un mustio que dará de qué hablar”, detalló en la charla con OEM previo a estrenar la puesta teatral Fake, el lado improvisado de la vida.