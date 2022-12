Quién es Jenna Ortega, la joven actriz que da vida a la Merlina de Tim Burton

Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina en la nueva producción original de Netflix, y que dirige Tim Burton, ha sido muy reconocida por su interpretación como la hija mayor de Homero y Morticia Addams ¿Pero cuáles son los otros papeles que la actriz ha interpretado?

La actriz nació el 27 de septiembre de 2002, en Palm Beach, en California; actualmente tiene 20 años y es de origen puertorriqueño y mexicano.

Su primera oportunidad se la dio Rob Schneider, a sus 9 años formó parte de la comedia Rob. En ese entonces, su mamá había publicado un video de Jenna en Facebook y esto hizo que el productor la viera.

En 2013, cuando Jenna Ortega tenía 10 años, formó parte de la película de terror Insidious: Chapter 2..

Un año más tarde consiguió el papel de Jane the Virgin en su versión de niña, esta serie le dio una gran proyección en el público.

Para 2016, se convirtió en protagonista de Disney, su personaje fue el de Harley Díaz en la serie Stuck in the Middle.

Jenna siguió incursionando en distintas filmaciones y encontró un lugar en otra producción de Netflix, participó en la segunda temporada de You, un thriller psicológico en donde dio vida a Ellie Alves. Por cierto esta serie estrenará su cuarta temporada en febrero de 2023.

Ortega continuó trabajando para la plataforma de streaming y en 2020 participó en The Babysitter: Killer Queen.

La actriz estadounidense no se ha conformado con conseguir personajes interesantes a través de sus audiciones, también dirigió y protagonizó la serie The Fallout, una serie de HBO, muestra que retrata los tiroteos que suelen ocurrir en escuelas de Estados Unidos.

La nueva Merlina también ha experimentado con el suspenso y el terror, pues entre sus películas más recientes se encuentran Scream y X estrenada este año.

Jenna Ortega personificada para la película X. l Foto: Twitter @jennaortega

En una entrevista para Collider, Jenna reveló que su inspiración para convertirse en una excelente actriz fue Dakota Fanning en la película que protagonizó junto a Denzel Whashintong, Hombre en Llamas. En ese entonces Ortega sólo tenía 6 años.