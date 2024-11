El comentario de Majo Aguilar, prima de Ángela, en Quién es la máscara que la volvió tendencia

¿Quién es la máscara? es un reality show en el que los participantes, pertenecientes al medio del espectáculo, evitan revelar su identidad para ganar la competencia, cosa que no fue posible para Majo Aguilar, pues ayer salió del programa y se reveló que estaba detrás del personaje Pony.

Inmediatamente después de salir del reality show, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre que Majo Aguilar había hecho referencia a la polémica relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues en una de sus pistas abordó una “pasión a escondidas”, lo que asociaron con que los cantantes aseguraron que su vínculo venía de años atrás.

La pista de Majo Aguilar fue: “Aunque mis padres jamás me lo reprocharon, viví una pasión a escondidas, fue tan divertido. Muchos me lo aplaudieron, además estaba programada para amarte. Sí, somos almas gemelas, aunque eso significaba estar bajo los reflectores. Bajo mucha presión he estado muchas veces en mi vida, lo bueno es que tú siempre has estado ahí para acompañarme y recordarme que la sangre no debe ser un peso, sino tu mejor aliado”.

Tras la polémica pista de Majo Aguilar, la cantante se volvió tendencia en redes sociales, puesto que muchos no sabían que era la prima de Ángela.

¿Quién es Majo Aguilar?

María José Aguilar, conocida en el mundo de la música como Majo Aguilar, es una cantante y compositora mexicana de 30 años que nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México.

Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr., hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, de quien decidió seguir sus pasos, pues se dedica a interpretar canciones rancheras y de regional mexicano.

Su carrera musical inició en 2009, cuando Flor Silvestre presentó a Majo y a su hermana gemela Susana en un programa de Don Francisco presenta, en el que interpretaron dos éxitos de su abuela: La basurita y Celosa.

Seis años después, en 2015 grabó el sencillo Lo busqué, junto con sus primos Leonardo y Ángela, hijos de Pepe Aguilar.

De 2016 a la actualidad, Majo Aguilar se ha dedicado a componer canciones y grabar covers de los éxitos de sus abuelos y de canciones emblemáticas de la música mexicana como Cielo rojo.

Hasta el momento, la cantante ha obtenido dos nominaciones en los Latin Grammy, en 2022 y 2023 en la categoría Mejor álbum de música ranchera-mariachi. Sumado a que se ha presentado en recintos como el Teatro Metropólitan, donde realizó un sold out.

En redes sociales iniciaron teorías sobre que Majo Aguilar y Ángela no se llevaban del todo bien, debido a que la cantante reconoció que su prima no la invitó a su boda con Christian Nodal, debido a que la dinastía Aguilar está “distanciada poquito”, aunque sigue el “amor”.

En cuanto a su vida amorosa, Majo Aguilar mantiene una relación sentimental con Gil Cerezo, el vocalista de la banda regiomontana Kinky.