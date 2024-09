¿Quién es Sophie Xeon? La artista a la que Google rinde homenaje con un doodle

Sophie Xeon era una astista de origen escocés que nació en 17 de septiembre de 1986, motivo por el cual, este martes Google de rindió homenaje con un colorido doodle.

Ella era una compositora, productora y DJ que desde inicios de su carrera se caracterizó por tener un estilo electónico. Como artista, colaboró con cantantes como Charly XCX, Kim Petras y hasta Madonna.

Fue hace poco más de 10 años que salió a la luz su primer sencillo "Nothing More To Say" y para 2014 lanzó "Lemonade", composición que formó parte de una campaña publicitaria muy famosa de Mc Donalds.

La repentina muerte de Xeon

En octubre de 2017, Xeon regresó después de casi dos años sin actividad con "It's Okay to Cry" y poco tiempo después reveló a la prensa a la prensa que era una mujer transgénero.

En total, la joven artistra lanzó cinco álbumes:

2015: Product

2018: Oil of Every Pearl's Un-Insides

2019: Oil of Every Pearl's Un-Insides Non-Stop Remix Album

2024: Sophie

La artista, conocida también como SOPHIE, murió en 2021 en Atenas a los 34 años a causa de un "accidente repentino", según informó su equipo en aquel momento.

"SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación", afirmaron en el comunicado.