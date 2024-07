¿Quién es Tom Ackerley? Margot Robbie estaría esperando su primer hijo con el productor

Esta mañana, Margot Robbie se volvió tendencia, debido a que en redes sociales como X comenzaron a circular unas fotografías en las que la protagonista de Barbie presume un embarazo.

Aunque en las fotografías muestra un vientre similar al de un embarazo, hasta el momento ni la actriz ni Tom Ackereley, su esposo con quien aparece en las fotos, han confirmado o descartado las teorías de redes sociales.

El padre del supuesto embarazo de Margot Robbie es Tom Ackereley, quien además de ser su esposo es su socio en la productora LuckyChap Entertainment, gracias a que se desempeña como productor de cine, director y actor.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Tom Ackereley es un productor de cine nacido en Inglaterra, Reino Unido. A sus 34 años de edad, se desempeña como productor en LuckyChap Entertainment, la empresa que estuvo detrás de Barbie, en la que también es socia Margot Robbie.

Sumado a Barbie, LuckyChap ha producido películas como I, Tonya, Terminal, Dreamland y recientemente anunciaron que realizarán el live action de Monopoly, en colaboración con Lionsgate.

Aunque actualmente Tom Ackereley se desempeña como productor, su carrera inició a los 11 años como extra en las tres primeras películas de Harry Potter. Después de ello, decidió pasarse detrás de cámaras, como corredor de producción para los filmes Gambit y Rush, sumado a que fue asistente de dirección de la cinta Suite Française.

En su etapa como asistente de dirección de Suit Française conoció a Margot Robbie. La película se rodó en 2014 y un año después ambos actores comenzaron a salir. Y fue en 2016 cuando la protagonista de Barbie se casó con el productor.

Pese a que llevan ocho años de casados, tanto Margot Robbie como Tom Ackereley han decidido mantener su relación en privado, por lo que comparten pocos detalles de su vínculo amoroso mediante sus redes sociales.