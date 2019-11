¿Quién ganará Masterchef la revancha? ¡Hoy la gran final!

A horas de conocerse hoy en la noche el nombre del ganador de MasterChef La revancha 2019, arribaron a El Sol de México, los finalistas, entre quienes surgirá el ganador del primer lugar, que obtendrá un millón de pesos por concursar con sus platillos y postres a lo largo de 16 domingos en el reality de TV Azteca, canal 1.1.

Cynthia Luz González, de Xalapa, Veracruz, comparte que de triunfar, pondrá un restaurante que sea atendido por madres solteras y mujeres de la tercera edad. En tanto, Guillermo Cruz, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene planeado, de resultar ganador, abrir un negocio de repostería y la oriunda de San Luis Potosí Carmen Miranda, se mudaría a Francia con su pareja sentimental, para abrir un restaurante de comida mexicana.

"Me siento muy contenta y muy orgullosa de llegar nuevamente a la final, porque en la tercera edición, en 2017, también alcancé este nivel y es muy lindo", dice Cynthia y sus compañeros coinciden: para Guillermo, "fue una meta, fui uno de los primeros en salir en la primera edición en 2015, quedé en el lugar 17 y ahora estar entre los finalistas, es un logro muy grande".

El hecho de estar en la final, dice Carmen, "es una bendición". La competidora de la primera edición de este certamen de cocina, que llegó al noveno lugar, celebra estar ahora entre los finalistas.

Los tres competidores finales hablas acerca de los lazos que lograron construir al participar en los 16 programas de esta temporada. Para Cynthia, "la amistad estaba dentro de la casa y la competencia dentro de las cocinas, al final de cuentas es un concurso y no venimos a hacer amistades, sino a ganar".

"Estoy de acuerdo con Cynthia, la amistad se queda en la casa", dice Guillermo y agrega: "teníamos buena relación todos, pero llegando al set a grabar sí era una competencia y a veces era pensar en ganar el millón".

Sin embargo, Carmen difiere. "En mi caso si tenía una amistad en mi casa, en las cocinas era igual, a mí no me importaba una competencia no iba a ganar un millón, mi competencia primaria es Carmen, que soy yo; si mis compañeros necesitaban ayuda, durante la competencia, yo los ayudaba.

Si los productores de MasterChef los volvieran a invitar, ¿aceptarían?, se les cuestiona. Y en eso sí coinciden totalmente. "Sí volvería a aceptar, la verdad Masterchef se ha convertido en parte de nuestra vida y es un sello de nuestro crecimiento agradezco al productor, a los chefs y a la conductora Annette Michel", asegura Carmen y sus compañeros la secundan."Por supuesto que sí aceptaría, le agradezco al productor Hernán, que me haya invitado y con gusto volvería entrar", dice Cynthia, a lo que Guillermo complementa: "sí volvería a aceptar, porque la experiencia es única e inolvidable".

En cuanto a los platillo que los hicieron llegar a la final, Guillermo asegura que fueron el tiramisú con café de olla e ingredientes mexicanos y la lasaña, mientras que Carmen considera que fue el mezclapique, y Cyntia, los postres.