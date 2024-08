Daenerys Targaryen apareció en La Casa del Dragón pero no era Emilia Clarke, ¿de quién se trata?

"La Casa del Dragón" estrenó el domingo pasado, el último capítulo de la segunda temporada de una de las series más esperadas de este 2024.

El episodio titulado “La mujer que debía reinar” cobra una relevancia significativa pues se entrelaza con la historia de “Juego de Tronos” y el destino de la casa Targaryen.

Daemon, el rey consorte, por fin obtiene una visión para la que el castillo de Harrenhal lo ha preparado: ver al primer Cuervo de Tres Ojos.

En un trance después de tocar el arciano del jardín, Daemon toca la savia del gran tronco y entonces aparece antes sus ojos el cuervo que le muestra la llegada de los Caminantes Blancos y el nacimiento de los tres dragones de Daenerys Targaryen.

En la visión, Daenerys aparece de espaldas, desnuda, entre humo, fuego y sus tres dragones: Drogon, Rhaegal y Viserion.

¿Quién interpreta a Daenerys Targaryen en La Casa del Dragón?

Imogen Ruby Little, es la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en el último capítulo de la segunda temporada de "La Casa del Dragón" que Daemon ve en sus premoniciones.

Aunque muchos espectadores pensaron que se trataba de una escena de Emilia Clarke, quien dio vida a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, resulta que se trata de otra actriz.

Así lo dio a conocer Imogen en sus redes sociales en donde mostró su emoción por ser parte del reparto de la historia inspirada en el libro de George R.R.

“Un placer unirme al elenco de HOTD y entrar en el papel de Daenerys, un honor seguir los pasos de @emilia_clarke y darle vida a un personaje tan influyente, aunque sea por un minuto en el tiempo, me lo pasé genial”, compartió Ruby.

La actriz dijo que aunque la escena en la que apareció fue muy rápida y sólo fue una de las muchas tomas que realizó, se sentía muy feliz por haber obtenido esa oportunidad.

“Nunca jamás callarte sobre esto, solo aprende a ahogarlo ahora ¡Tanto de las imágenes que conseguimos no pasó la sala de edición, pero absolutamente sobre la luna de haber tenido esta oportunidad!”, agregó.