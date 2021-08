Lista la nueva versión de Mi Pobre Angelito: lo que debes saber

El 12 de noviembre la plataforma Disney Plus estrenará la clásica comedia navideña de "Mi Pobre Angelito" (Home Sweet Home Alone).

Archie Yates, mejor conocido por su papel en Jojo Rabbit de Taika Waititi, interpretará al personaje principal Max Mercer, también participan varios ex alumnos de Saturday Night Live, incluidos Kenan Thompson y Chris Parnell, así como Devin Ratray, quien interpretó a Buzz en Home Alone y Home Alone 2: Lost en Nueva York. Otros miembros notables del reparto incluyen al actor de Veep Tim Simons y Ellie Kemper de The Office.

Lo que debes de Mi pobre angelito (Home Sweet Home Alone)

El guión de esta cinta fue escrito por Mike Day y Streeter Seidell, quienes son conocidos por su trabajo en el programa de comedias “Saturday Night Live”.

El remake estará totalmente inspirado en el libreto de la película original de John Hughes de 1990, protagonizado por Macaulay Culkin, Catherine O'Hara y Joe Pesci.

Hasta el momento no se han dado más detalles de esta nueva versión, lo que sí sabe es que en tres meses se estrenará “Home Sweet Home Alone” y no se tendrá que esperar que pasen la vieja versión en la tv abierta.

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (1/2) pic.twitter.com/ifcE544tAD — 20th Century Studios (@20thcentury) August 12, 2021

Mi Pobre Angelito (1990)

Mi Pobre Angelito (21 de diciembre 1990) fue una de esas cintas temáticas que marcó a toda una generación. La cinta protagonizada por Macaulay Culkin, y dirigida por Chris Columbus, se convirtió en un éxito navideño que sigue vigente. Para bien o para mal, el personaje de Kevin etiquetó a Culkin para siempre, incluso después de muchos años fuera de la vida pública y de la industria.

La película cuenta la historia de Kevin, un niño de 8 años que se queda en casa luego de ser olvidado por error por su familia, que viaja a París. El pequeño McCallister se ve obligado a sobrevivir por sí mismo, lidiando con dos delincuentes.

