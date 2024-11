¿Quiénes son Stray Kids? La banda de Kpop que viene por primera vez a México

Stray Kids, grupo de K-pop, terminó con los rumores y confirmó que ofrecerá su primer concierto en México en 2025 como parte de su gira dominATE.

La noticia inmediatamente volvió tendencia a la banda, en plataformas digitales como X e incluso lideró las búsquedas en Google.

En caso de que no conozcas a Stray Kids, aquí te contamos todo lo que debes saber de la banda que ofrecerá un concierto el 12 de abril de 2025 en el Estadio GNP.

Gossip Stray Kids anuncia concierto en México: fecha, lugar y preventa de boletos

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una banda originaria de Corea del Sur, formada en 2017 mediante el reality show JYP Entertainment. Este grupo surcoreano realiza música perteneciente a los géneros K-pop, Hip hop y Electrónica.

La banda lanzó su primer sencillo en marzo de 2018, titulado I am not. Después de sacar diversas canciones, fue hasta 2020 cuando dieron a conocer Go live, su primer álbum de estudio, con el que obtuvieron una certificación de platino por la Korea Music Association.

En 2021, Stray Kids firmó con Republic Records para poder promocionarse en Estados Unidos durante 2022, con lo que poco a poco la agrupación fue catapultándose a la fama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stray Kids (@realstraykids)

Te puede interesar: Rosé de Blackpink revela encuentro con Taylor Swift: Estaba tratando de protegerme

Un año después, su tercer álbum Rock-star logró encabezar la lista Billboard 200 e incluso entraron a lista UK Albums Chart, sumado a que obtuvieron un certificado de un millón de ventas, lo que los convirtió en el tercer grupo en conseguirlo en la historia de Corea del Sur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stray Kids (@realstraykids)

¿Quiénes son los integrantes de Stray Kids?

Originalmente, Stray Kids se formó con nueve integrantes. Sin embargo, dos años después de su salida del reality show, en 2019, Woojing abandonó el grupo por "motivos personales".

Por ello, actualmente Stray Kids solo está conformado por los siguientes ocho integrantes:

Bang Chan

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bang Chan (@gnabnahc)

Lee Know

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lee Know (@t.leeknowsaurus)

Changbin

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHANGBIN (@jutdwae)

Hyunjin

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Versace (@versace)

Han

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 한지성 (@_doolsetnet)

Felix

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felix (@yong.lixx)

Seungmin

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 승민 (@miniverse.___)

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

I.N