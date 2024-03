Quiet on Set: dónde ver la serie que revela abusos a niños actores de Nickelodeon

Quien on Set: The Dark Side of Kids TV es un documental que narra lo que hay detrás de la vida de los actores que trabajaron en Nickelodeon cuando eran menores de edad y que aborda sobre todo, temas de sexualización y abusos.

Luego de su estreno en Estados Unidos en la plataforma Max, la cadena de televisión Nickelodeon y Dan Scheinder, uno de los principales productores dentro de la empresa, han estado bajo los reflectores nuevamente por las acusaciones que aquí se revelan.

Los capítulos que se han estrenado cuentan las experiencias de Alexa Nikolas, quien actuó en la serie Zoey 101 y la del cantante Drake Bell, estrella de Drake y Josh, quien reveló que sufrió abuso sexual por parte de Brian Peck cuando actuaba en el programa.

¿Dónde se puede ver Quiet on set?

Quien on Set es una producción de Discovery Channel, que está disponible en las plataformas de streaming Max, Discovery + y Prime Video en Estados Unidos.

En México todavía no se confirma en qué plataforma se transmitirá, pero se espera que sea a través de Max, como en el país norteamericano.

Tras su estreno el pasado 17 de marzo, Nickelodeon e¿mitió un comunicado sobre los acontecimientos que se están narrando en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y asegura que investigan todas las quejas que se presenten en cualquier momento, según una declaración recogida por EW.

"Como no podemos corroborar o negar las alegaciones de comportamientos de producciones durante décadas, Nickelodeon como parte de su política, investiga todas las quejas como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada. Nuestras principales prioridades son el bienestar y los intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas medidas a lo largo de estos años para asegurar que estamos a la altura de nuestros estándares y expectativas", expresó la cadena.

Con información de Vania Solís / El Sol de México