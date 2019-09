R.E.M. lanza canción inédita para afectados del huracán Dorian

R.E.M. ha lanzado una canción inédita titulada "Fascinating" y destinará los fondos obtenidos de la misma a ayudar a los afectados por el huracán Dorian en Bahamas.

"Muchas gracias por vuestra ayuda y apoyo a la labor de recuperación que Mercy Corps está realizando allí, lo agradecemos de corazón", afirma el vocalista Michael Stipe.

"Fascinating", que se encuentra disponible para su descarga comercial en Bandcamp, fue concebido originalmente para formar parte de "Reveal" (2001) y regrabado en 2004 en los estudios Compass Point de Nassau, capital de Bahamas, para su inclusión en el disco "Around the Sun" (2004).

Aunque se trataba de una de las canciones favoritas de Stipe, tampoco entonces llegó a pasar el corte final del repertorio. "Sus formas de balada exuberante no concordaban con la tónica sobria y atmosférica del álbum", justifica la banda en la nota de prensa que recoge su web oficial.

Dorian golpeó las islas de Gran Bahama y Ábaco a principios de este mes de septiembre, provocando al menos 50 muertos y que más de 76 mil personas tuvieran que abandonar sus casas y requirieran asistencia.

No es la primera vez que R.E.M. colabora con la organización Mercy Corps, con la que en 2005 entraron en contacto a raíz de los destrozos en Nueva Orleans del huracán Katrina. Stipe lanzó un disco con seis canciones que recaudó 100 mil dólares (90.720 euros) para contribuir en su programa de ayudas.



R.E.M., conformado por Stipe, Mike Mills y Peter Buck, anunció su disolución en 2011 tras haber publicado 15 discos de estudio desde "Murmur" (1983) y vender más de 85 millones de copias de los mismos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las bandas de mayor éxito en la historia, con tres premios Grammy entre otros reconocimientos.