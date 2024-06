Rafa Balderrama hace una pausa en la conducción tras sufrir un accidente

Desde 2022, su vida cambió totalmente. Fue en junio de ese año cuando Rafa Balderrama sufrió un accidente automovilístico que lo inmovilizó durante un tiempo debido a una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.

Mientras conducía su motocicleta en la colonia Condesa, el también actor chocó contra un automóvil debido a una falla en los semáforos de un cruce.

A dos años de haberse accidentado y con cuatro cirugías de por medio, el conductor aseguró que este hecho lo llevó a hacer conciencia sobre el verdadero valor de la vida y, es por ello que, tras un cúmulo constante de adrenalina, hoy decide pensarla dos veces antes de adentrarse a alguna actividad en la que pudiera estar en peligro.

“Rafa Balderrama siempre se ha caracterizado por ser un hombre irreverente, una persona de retos, que se aventaba del bungee, hacía carreras largas de San Ángel al Ángel de la Independencia para mostrar que los gorditos podíamos hacer cualquier actividad, claro que nos costaba poquito más de esfuerzo, pero antes trataba de hacer cosas irreverentes y ahora les digo a los chavos que se encargan de hacer contenido en streaming que sean muy prudentes porque la vida es muy corta”, afirmó el conductor en entrevista.

“Lo mío no fue por una imprudencia, sino por un accidente automovilístico, pero ahora valoras más las cosas, piensas dos veces antes de hacer las cosas. Para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo y si tienes salud, tendrás todos los horizontes abiertos”, agregó.

Con el fin de enfocarse en su recuperación, Balderrama se despidió del programa “Venga la alegría” y así cumplir con sus terapias.

Recientemente, el también ex participante de MasterChef Celebrity México tuvo cita con su ortopedista quien le informó que la fractura se solidificó, sin embargo, esto no quiere decir que puede realizar actividades extremas.

“Estoy a punto de cumplir 45 años y yo creo que la edad ya amerita que sea un poco más prudente, pero bendito Dios ya no existe riesgo que los huesos sean sustituidos por algo sintético y sigo conservando mi pierna”, sostuvo.

De hecho, tres días antes de comenzar con las grabaciones de su último proyecto televisivo, el reality MasterChef Celebrity, al presentador le quitaron las muletas por completo, lo que le ayudó a desarrollarse sin problemas.

“Sigo muy emocionado de haber sido uno de los elegidos porque yo como fanático del formato cuando recién inició, antes de que fuera de celebridades, era seguidor y cada vez que estaba en sus temporadas yo lo seguía domingo a domingo.

“Cuando me invitaron a formar parte, me hizo muy feliz sobre todo porque yo venía de un proceso en el que estuve a punto de perder mi pierna en el 2022, me quitaron las muletas tres días antes de comenzar las grabaciones, entonces primero que nada fui un privilegiado y un bendecido de Dios”, indicó.

Gracias a su participación en este reality, Balderrama ha recibido diferentes recetas de parte de algunos fans. Por lo que, con el fin de complacer a su público, el conductor abrirá un canal de YouTube para elaborar estas y otras recetas, y paralelamente, se mantiene como locutor de radio en la estación 97.7.