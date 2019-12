Raúl Sandoval cumple un sueño con Bronco

Uno de los primeros golpes de suerte que recibió Raúl Sandoval, fue poder participar en la serie de Bronco, después, con la oportunidad de participar en uno de sus conciertos, y ahora tiene en sus planes la producción de dos temas para su nuevo sencillo.

“Cuando tenía como 16 años me iba de indocumentado a la frontera con mi mamá a trabajar al campo, y pues ahí me tocó trabajar en la cebolla, y en esas jornadas duras de trabajar en el calor, en las que yo regresaba para ir a la escuela y no se me quitaba el olor a cebolla, lo que nos alegraba era la música de Bronco”, expresa Raúl a El Sol de México.

Por eso, su colaboración con los músicos va más allá de un crecimiento profesional. “Yo nunca me imagine que los iba a conocer un día, y esta carrera me está dando la oportunidad de presentárselos a mi mamá, ella no se pudo contener, puedes imaginarte lo profundo y emocionante que es para mí”.

Para seguir cumpliendo sueños, el cantante asegura que “estamos preparando dos temas con Lupe Esparza(líder de Bronco), que es una bendición que me haya querido producir, y tenemos como 23 canciones grabadas que no hemos sacado, y además del compromiso de hacer un homenaje a Pedro Infante", explica.

El cantante también dijo que ha ido a diversos castings para continuar con su carrera histriónica, y confiesa que cada día ha tomado un peso mayor en su carrera la actuación.

"Ahora disfruto las dos, antes actuaba porque me invitaban a hacerlo, pero no lo entendía tanto y a raíz de que empecé a disfrutar el significado real de la actuación, le he agarrado sabor y ya no se cual de las dos cosas disfruto más", finaliza.