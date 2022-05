Raúl Sotomayo se lanza de solista, ahora como Tonga Conga

Tras haber producido dos temas del más reciente disco de Cabra (Visitante de Calle 13), el músico mexicano Raúl Sotomayor emprende un camino como solista, bajo el seudónimo de Tonga Conga.

Su proyecto está enfocado en ritmos afrolatinos y electrónicos, y para su álbum debut (que está programado para salir en mayo) colaboró con una serie de artistas latinoamericanos, como Mula, PAUZA y Mabiland, con la finalidad de crear una pieza que celebre sus raíces.

Gossip Tiktokers inician carrera en la música a través de Raw Music

“Todos en Latinoamérica nos toca vivir bajo gobiernos terribles, pero a todos nos ha tocado vivir lo mismo que en distintas regiones, sin importar tu color de piel. A mí me ha tocado que me pregunten por qué toco ritmos afrocaribeños si soy blanco, pero se relaciona tanto con la raza, sino con el lugar de dónde venimos”, compartió en entrevista.

El cantante reconoció la labor que el reguetón ha tenido para internacionalizar estos ritmos, pues lo considera la puerta de entrada a nuestra cultura alrededor del mundo.

“Al haberse vuelto mainstream puso a Latinoamérica en el mapa”, expresó, y recordó una anécdota que vivió durante una gira con el dueto Sotomayor, que conforma al lado de Paulina, su hermana.

“Fue cuando estaba la época de Despacito, de Daddy Yankee y Luis Fonsi, y venían en el tren unos niños como de cinco años tratando de descifrar la letra. Me pareció increíble, ahí es donde veo la influencia del urbano en la escena mundial”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El más reciente tema de su proyecto se titula Diablo, y lo interpreta en colaboración con la colombiana Mabiland, quien platicó que se enamoró de la canción desde el primer momento en que la escuchó, y de inmediato la inspiró a hacer un freestyle.

Para ella fue muy enriquecedor a nivel artístico el trabajar con un mexicano, pues se alimentaron mutuamente de sus respectivas influencias.

“Lo que me gustó es que era más house, tengo algunos temas de ese género, pero aún no habían salido. Me pareció interesante hacer un trabajo con alguien de otro lado, con otras vertientes musicales, y otra narrativa”, finalizó.