Raymix llegará con su electrocumbia al festival EDC

El autor del fenómeno Oye mujer continúa una trayectoria de éxitos. Con dos Grammy Latino en su haber y un premio Billboard, Edmundo Gómez mejor conocido como Raymix, compite hoy 20 de febrero en los Premios lo Nuestro a Video del Año y Artista Regional Mexicano y prepara el set list con el que se convertirá en el primer músico en tocar cumbia en el festival de música electrónica EDC el próximo 28 de febrero.

“Creo que la electrocumbia se puede encasillar en varios géneros, tengo dos subsellos discograficos enfocado en el regional mexicano y otro en la música electrónica, el evento se busco a través de la disquera y se logró, estamos ansiosos por saber cuál va a ser el resultado puede ser malo pero creo que en México ha sido bien recibido mi proyecto”, asegura el cantante a El Sol de México.

La fusión que se presentará en el espectáculo no es tan descabellada, pues los inicios de Raymix comienzan por la influencia de los grandes de la música electrónica, además, desde su punto de vista la cumbia también está rompiendo los estigmas y prejuicios que la gente tenía anteriormente.

“Al grado de que artistas como Belinda y Paulina Rubio se interesan en este, el público se está abriendo a no sentirse culpable por un género que es el favorito y escuchado del barrio, todo lo que antes era barrio hoy es hipster”, menciona el cantante.

En ese sentido, Raymix se prepara para grabar una colaboración al lado de la ex Timbiriche Paulina Rubio. “Increíblemente su manager me buscó a mí, le ofrecí unas propuestas y eligió una que se llama Tu y yo, ya la hice, la mezclamos y grabamos el 25 de febrero y se espera que se lance a mediados de mayo”, relata.

Además también se siente orgulloso de haber escrito una canción con el que considera “uno de los compositores de México”, y cuenta que “fui a su casa a hacer una canción”, sin embargo, este trabajo aún no cuenta con fecha para ser mostrada a sus seguidores.

Aunque asegura no estar peleado con ningún género musical, el cantante expresa que “yo no quiero hacer reguetón, porque siento que es mi competencia, yo quiero hacerle frente con cumbia, es muy ambicioso pero de eso vivo, de sueños y de imaginarme un mundo en el que no solo existe el reguetón y el trap, sino que también existe la cumbia, el son, la salsa, la bachata”.