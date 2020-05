Reality Made in Chelsea da impulso a la actriz Sophie Habbo

Made in Chelsea es un reality show que sigue la vida de un grupo de amigos londinenses que a pesar de gozar de una privilegiada posición económica, tienen que lidiar con aquellos dramas de la vida que no distinguen posiciones sociales, entre romances, rupturas, secretos, excentricidades y polémica. Las temporadas 13 y 14 de este proyecto son transmitidas a través de la pantalla de E! Latinoamérica.

En entrevista para El Sol de México, Sophie Habboo, protagonista del mencionado programa dijo: “Hay ¡drama, mucho drama!; porque hay peleas, rompimientos, mucha pasión desbordada, también hay nuevas relaciones. Hay que poner mucha atención a las fiestas, porque gran parte de ese drama definitivamente va a explotar ahí y por eso tiene que ser drama la palabra que describa estas temporadas”, confirmó.

Tener 14 temporadas al aire no es un asunto sencillo, Habboo conoce el secreto detrás de la longevidad de Made in Chelsea. “Es un show exitoso porque realmente sigue la vida de las personas que están involucradas, cada uno de ellos es adorable así que de la mejor manera todo se siente como estar en familia.

Al final del día sabemos que nos amamos y cuando vas viendo el desarrollo de todo, descubres a personas a las que realmente quieres conocer”. Lograr esa interacción entre los involucrados tiene que ver con mostrarse de manera transparente: “Aquí nos filman como somos, no tenemos un set ni un guion, así que sólo se registra lo que hacemos en nuestra vida y eso lo hace muy fácil”, aseguró.

Hablando de la experiencia en un plano más personal, Sophie compartió algunas de las cosas que han llegado a su vida gracias a Made In Chelsea; “Estar en este proyecto me dio la oportunidad de hacer diferentes cosas, conocer muchos lugares y me da una plataforma que me está abriendo muchas oportunidades que hubiera sido difícil conseguir de otra manera”. Pero no sólo los proyectos están llegando, Habboo resalta también el aprendizaje y crecimiento personal.

“Durante estas dos temporadas aprendí a confiar en mí misma, en nunca quedarme con lo que la otra gente piense, y aunque a los demás les desagrade lo que estoy pensando o haciendo, opto por siempre ser fiel a mí misma”, compartió.

Además de tener presencia en la televisión internacional, Sophie Habboo tiene la oportunidad de llegar a más de 300 mil personas a través de su cuenta de Instagram. “Creo que es muy fácil hacer que las redes sociales se vuelvan algo negativo, pero he tenido la fortuna de que la gente que me sigue es muy amable y yo trato siempre de crear una plataforma muy positiva, dando algunos consejos, recomendándoles qué comer, pensamientos positivos para pasar esta cuarentena, tips de moda y demás”, confirmó.

Made in Chelsea se transmite por E! Latinoamérica, de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas con episodios dobles.