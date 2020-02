Rebecca Jones entra a La Casa de las Flores

La segunda temporada de Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria en teatro y un estelar en la próxima entrega de La casa de las flores en Netflix aguardan por la actriz Rebecca Jones en los próximos meses.

Lo primero será el unipersonal producido por Rubén Lara en el Teatro 11 de Julio, a partir del próximo sábado 22. "Estoy a punto de reestrenar mi monólogo, ahora será cada sábado”, declaró a su paso por la alfombra roja del musical Hoy no me puedo levantar.

Se refirió a la temática de Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria: "Es muy divertido, muy ligero para el público pero sobre todo es muy ameno. Habla de algo que nos atañe a todos en este siglo XXI, en torno al miedo de enfrentar a la soledad y los estigmas que hay en cuanto a quedarse solo en la vida. Ahora, tenemos más amigos que nunca en Facebook, cada vez más en las redes sociales y sin embargo, la gente cada día está más sola. Y no se enfrentan de manera buena a la soledad, sino como un castigo o maldición. De eso habla la obra, de una forma divertida”.

Reconoce que desde su divorcio del también actor Alejandro Camacho, vive sola, pero lo disfruta. "La soledad está mal entendida, a la soledad hay que tratarla bien. Primero, hay que saber estar consigo mismo y luego puedes estar con quien sea. Yo he vivido muchos años haciéndolo así. Siempre he estado abierta al amor, no se trata de aislarse, al contrario. Es la hora que debe ser uno su propia conquistadora, no depender de la amistad de nadie, para ser quien eres, ahí es cuando se vuelve algo interesante para conquistar y si no se da, hay que estar feliz sola. No se puede llenar el vacío con alguien, nunca”.

Y entre pícara y divertida, hizo saber que en su momento, “viví una relación con gente más joven que yo; no tengo ninguna fobia en ese sentido y la experiencia fue súper bien".

Finalmente, dijo que “antes que concluya el año", espera el estreno de la tercera temporada de La casa de las flores. "Llevo un personaje estelar y Manolo Caro, al igual que el resto del elenco, me trataron muy bien y me sentí cobijada”.

