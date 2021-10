Rebecca Jones pide campañas permanentes contra el cáncer de mama

“Yo no creo en el mes rosa (octubre, declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes para la sensibilización del cáncer de mama), yo creo que debe ser todo el año, creo en la vida y en cuidarnos. No creo que sólo se dedique un mes para el mal de cáncer", declara la actriz Rebecca Jones, quien superó un cáncer de ovario.

A su paso por la alfombra roja del reestreno de la comedia teatral Perfectos desconocidos, reiteró: “Estoy en pro del cuidado de la mujer, con mi experiencia personal, en cuanto se me pide mi colaboración, comparto el mensaje de que sí se puede superar la enfermedad. La ventaja del cáncer de mama es que hay sobrevivencia, entonces es una pena que una mujer muera en estos días”, sostiene.

Gossip Rebecca Jones promueve la salud

Jones, al ser vocera de la Fundación Cima y haber sido parte de la campaña La vida no es una telenovela, lanzada en agosto pasado, comenta que a través de las telenovelas que ha hecho, "me ha tocado interpretar a personajes con este mal, y para la campaña, usan escenas en la que mis personajes anteponen el amor propio y hacen cosas malas al saberse con este padecimiento, pero la vida real no es como las telenovelas y hay que cuidarse y prevenir.

“Conmino a que las mujeres se hagan una mastografia periódicamente, porque es muy lamentable que en México, que se hacen amplias campañas para informarse sobre el cáncer de mama no se la practiquen y que anualmente en América Latina mueren 100 mil mujeres”.

Finalmente, la actriz destaca que con su monólogo Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, seguirá presentándose donde lo soliciten.