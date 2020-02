Rebelde regresa... ahora a la tv de paga

A 12 años que arrancó la era del grupo RBD en el ámbito musical al emerger de la telenovela Rebelde en tres temporadas, se anunció que este lunes 24 será su primera retransmisión por el canal de paga TLNovelas, en la que se podrá apreciar a sus protagonistas Anahí, Dulce, Maite, Alfonso Herrera, Christopher Von Uckermann, Christian Chávez y Zoraida Gómez.

Desde los años 2004 hasta 2006 fueron las transmisiones por el canal Las Estrellas 2.1; bajo la producción televisiva de Pedro Damián y Luis Luisito Miguel en la que se desarrolló como historia la vida de unos estudiantes del colegio Elite Way School, con prestigio internacional donde los adolescentes de clase alta se preparan académicamente.

Los patitos feos son los tachados becarios por ser de escasos recursos, pero con un nivel académico de excelencia o por sus aptitudes deportivas. No obstante, como son el negrito en el arroz en el interior del colegio, suelen desertar ante la persecución de la organización secreta La Logia, cuyo fin es conservar la pureza de la clase privilegiada en el plantel.

Anahí, Mía; Dulce, Roberta; Maite, Lupita; Alfonso, Miguel; Christopher, Diego, Christian, Giovanni, Zoraida, Jose; serán conocidas por las nuevas generaciones de hijos de padres que crecieron con dichos personajes gracias a Rebelde, como lo afirmó en entrevista con El Sol de México, la actriz Zoraida Gómez, en su paso por la alfombra roja del musical Hoy no me puedo levantar.

“Me parece correcto, porque por primera vez circularán las regalías por esta primera repetición ahora por televisión de paga. Y, muy contenta porque las nuevas generaciones van a poder vivir una historia real y auténtica, no es por nada. Una historia de mucho mensaje como no discriminación y gusto por la música, por algo es lo que es y hasta la fecha es un fenómeno. Y la buena onda es que les dan oportunidad a las generaciones de verla. Ojalá les guste”.

Ante la pregunta qué si habrá en un futuro una reunión de los integrantes de Rebelde o el grupo RBD que se disolvió en el año 2008, contestó Zoraida:

“Se ha hablado mucho en torno a un documental o un reencuentro, pero por algo no se ha dado. Tal vez no sé, si es por el lado de los productores o los mismos integrantes que no se puede armar bien la agenda”, ahondó.

Y, Zoraida es de la idea que, “debe de haber un nuevo proyecto en el que salga más carnita de todos nosotros. Pero bueno, una sola persona no puede levantar un proyecto, pero si todos nos uniéramos a lo mejor la presión llevaría a hacerlo”.

Zoraida Gómez precisó que en la trama de Rebelde, la vamos a visualizar así capítulo tras capítulo:

“Yo tengo mucho parecido con Jose. A mí me encanta el deporte y siempre me ha ayudado a salir adelante como el personaje en sí en la trama. El deporte es de lo más positivo en la vida de los adolescentes y jóvenes, nos lleva a seguir y cumplir ideales, a seguir el instinto como tu corazón. Eso es lo que tengo más o menos parecido con José.