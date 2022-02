Reconocen a actores de "El juego del calamar" en premios del Sindicato de Actores

Con la edición 28 de los Screen Actors Guild Award, que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos, se reanuda la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión, destacando en esta última la serie coreana "El juego del calamar" que obtuvo tres de los galardones principales.

La serie de Hwang Dong-hyuk, que conquistó al mundo el año pasado por la crudeza con la que mostró una alegoría a la diferencia de clases sociales, en un juego de ganar o morir, triunfó en las categorías de Mejor Actriz en una Serie Dramática, para Jung Ho-yeon; quien se impuso a Jennifer Aniston (The morning show), Elizabeth Moss (The handmaid’s tale), Sarah Snook (Succession) y Reese Witherspoon (The morning show).

La serie, que se puede ver en Netflix, también ganó en la categoría de Mejor Actor en serie dramática, para Lee Jung-Jae; quien dejó atrás a Billy Crudup (The morning show) y a los histriones de Succession que dominaban esta categoría: Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong.

Finalmente, el elenco completo de la historia coreana conquistó a sus colegas en Estados Unidos al recibir el premio al mejor ensamble en una serie de Televisión, superando a Cobra Kai, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Mare of Easttown.

Otros ganadores fueron, Kate Winslet (Mare of Easttown) como Mejor Actriz en una serie limitada; Succession Mejor Ensamble en una Serie de Drama; mientras Ted Lasso se impuso en Mejor Ensamble de una Serie de Comedia y Jason Sudekis, su protagonista fue considerado el Mejor Actor de una Serie de Comedia.