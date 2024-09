Reconocen carrera de Katy Perry en los VMAs 2024

Katy Perry voló por todo lo alto y recordó los éxitos que la llevaron a la cima del éxito.

En la edición 40 de los Premios MTV VMAs, misma que se llevó a cabo en el UBS Arena, en Nueva York, la intérprete de Roar fue la acreedora al premio Vanguardia Michael Jackson y aprovechó para hacer un breve repaso por sus canciones más importantes, comenzando con el tema Dark Horse, mientras se encontraba sostenida en el aire, en medio de un aro luminoso.

Su esposo Orlando Bloom fue el encargado de presentar el trabajo que ha realizado su cónyuge a lo largo de los años y, aseguró, sentirse muy enamorado de la artista, al igual que los fans que la siguen.

“Ustedes se enamoraron de ella como Katy Perry, yo me enamoré de ella como Katheryn Hudson. Ella tiene un gran sentido del humor a la hora de escribir canciones, en cada video que crea, como madre entrega ese mismo amor y alegría que hace a su trabajo, a su familia”, dijo el actor.

Teenage Dream, I Kissed a Girl, Firework, Lifetimes fueron algunas de las canciones que interpretó, también estrenó el tema I’m his, he’s mine, junto a la rapera Doechii con quien recreó una coreografía muy erótica.

The only word to describe @katyperry's #VMAs Video Vanguard Medley is ... ICONIC 👏 #KatyVMAVanguard pic.twitter.com/R7ZW2xP8CB — Video Music Awards (@vmas) September 12, 2024

Al finalizar, Orlando Bloom subió nuevamente al escenario y le entregó la estatuilla dorada y sellaron el momento con un beso.

Katy Perry kisses Orlando Bloom after her performance for the Video Vanguard award at the #VMAs pic.twitter.com/MCrNO4xMSi — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024

“No hay accidentes que duren una década, quisiera agradecer algunas cosas, a mi equipo gracias por estos 20 años de trabajo, a mi disquera, a mis padres y mi familia, a todos los lugares donde pude encontrar mi identidad, mi voz, a mis Katycats (su fandom) que han estado conmigo toda la vida, a la comunidad LGBT+, que no estaría aquí sin ustedes porque me demostraron que puedo ser una chica dulce y una perra”, sostuvo Katy en el entarimado.

“A Orlando por lavar los trastes, a Daisy (su hija) que es la única flor que necesita mi corazón”, comentó la cantante.

Katy Perry exhorta a las nuevas generaciones a ser auténticos

Katy Perry también exhortó a las nuevas generaciones a ser auténticos, que no se dejen llevar por lo que otros les dicen.

Jóvenes hagan lo que sea para ser auténticos, bloqueen redes sociales, toquen tierra y hagan lo que quieran para hacer lo que les gusta. Katy Perry.

VÍDEO | @katyperry durante su discurso tras recibir el “Video Vanguard Award” en los #VMAs 2024 #KatyVMAVanguard 💖👸🏻



pic.twitter.com/AwuIeKiM5O — KATY PERRY SPAIN (@Spain_KatyPerry) September 12, 2024

El año pasado el premio Vanguardia fue para Shakira, quien retomó su carrera luego de una decepción amorosa y problemas con la hacienda española.

Los más nominados de la noche fueron Taylor Swift, Ariana Grande, Eminem, LISA, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, entre otros.