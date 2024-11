Recordando a Silvia Pinal: ¿Cómo era la diva tras bambalinas?

Como una persona amable y atenta es como Joaquín Eligio Maldonado, antiguo administrador del Teatro Silvia Pinal, recuerda a la primera actriz, quien falleció este jueves en la Ciudad de México.

“Era humana, en especial con las personas de condición humilde”, cuenta en entrevista con El Sol de México. “Con regularidad, al finalizar la última función, en especial el fin de semana, participaba con todos el personal en una reunión social donde bailaban y se divertían en sana convivencia”.

El licenciado Joaquín, quien trabajó al lado de la diva durante seis años, compartió que en el ámbito profesional siempre mostró un gran compromiso con el escenario y el público, y nunca llegaba sin preparación.

“Estudiaba los libretos y formaba los equipos de trabajo. Se aseguraba que las instalaciones estuvieran en condiciones adecuadas, y desde luego hacía los ensayos previos a los estrenos de las obras”.

En el ámbito profesional siempre mantenía una agenda ocupada, y solía ser formal para atender compromisos de negocios, aunque sin descuidar la parte personal, pues mantenía un grupo reducido de amigas con quienes solía comer casi diario.

Las puertas del teatro solían abrirse una hora antes de cada función, a excepción de ocasiones donde llegaban invitados especiales, y todo siempre estaba listo para iniciar las obras.

Asimismo, recuerda que siempre se mostró educada y amable, especialmente con sus fans. “No perdía la ecuanimidad, ni la escuché decir groserías. Regularmente al finalizar las funciones, atendía a personas que la querían saludar, felicitar o hacerle invitaciones”.

Joaquín Eligio Maldonado vivió de primera mano este carácter cálido de Silvia Pinal, pues en una ocasión visitó el hogar de la protagonista de “El ángel exterminador”, e incluso compartió la mesa con ella.

“En cierta ocasión me citó en su domicilio para tratar asuntos de trabajo y firma de documentos. Me mostró varias áreas de su residencia, en la planta baja y el primer piso, y como algo completamente inesperado para mí, me invitó a desayunar unos huevos que ella misma preparó en la cocina. No lo podía creer”.