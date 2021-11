Recuerdan a Amalia Aguilar, explosiva actriz del cine de rumberas

Actriz y rumbera de origen cubano, Amalia Aguilar hizo de México su hogar; pasó aquí 77 de sus 97 años de vida. En México formó una familia y dio su último suspiro la madrugada de este martes, informaron sus familiares en la cuenta de Facebook de la artista.

"Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz pero sobre todo a la amiga. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos", dice el mensaje.

Gossip Adiós al villano de la voz sensual; muere Enrique Rocha a los 81 años

“Vivió muy bien, vivió mucho tiempo, era una triunfadora”, declara a El Sol de México su amigo, el actor y productor Hugo Macías Macotela.

Al enterarse del fallecimiento de quien en vida se llamó Amalia Isabel Rodríguez Carriera, oriunda de Matanzas, Cuba, Macías Macotela expresa: “Con un aplauso la despido de esta vida terrenal y felicitándola, porque tuvo una espléndida vida".

El primer actor con grandes trabajos escénicos en el teatro y la televisión, nos da un perfil de Amalia Aguilar: “En el círculo de amigos donde coincidimos era exactamente igual como la veíamos en sus películas, porque siempre estuvo en el papel de Amalia Aguilar: ¡explosiva!, alegre, simpática e idéntica en la vida real y en la ficción, ella no necesitó de un guion, sólo recreaba el papel de Amalia Aguilar”.

Entre sus anécdotas, comparte que “en las reuniones era la primera que decía 'habrá arroz congrí o lechón asado y tostones', que son los plátanos verdes fritos”.

La Academia Mexicana de Cine lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz y bailarina Amalia Aguilar, una de las más grandes rumberas de la Época de oro del cine mexicano. La recordaremos en películas como "Calabacitas tiernas" (1949) y "Al son del mambo" (1950). pic.twitter.com/7vnWgj6lqU — AMACC (@AcademiaCineMx) November 9, 2021

El productor convivió con la cubana socialmente, pues "no trabajé con ella, ella es de los años 40, yo no hacía cine de esa época, pero la traté en reuniones, coincidimos y hubo una amistad. En la industria del cine de las rumberas hubo un quinteto protagonista: Rosa Carmina, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Meche Barba y Amalia Aguilar, quien a diferencia de las otras rumberas optó por el cine de oro nacional más inclinado a la comedia, la película Calabacitas tiernas (1949) es un ejemplo de ello, aunque no estuvo exenta de tramas melodramáticas. Amalia es una de las figuras relevantes del cine nacional de los años 40, ya que en ese tiempo la televisión no existía, aunque sí había teatro de revista, pero ella no lo hizo”.

La también actriz y cantante Lilia Guízar de Inclán, heredera del talento interpretativo de don Tito Guízar, la recuerda así a Amalia Aguilar, en un encuentro en Cuba: “Fue por el año de 1957 que coincidimos en La Habana, en el programa Shows de shows de la cadena de televisión CMQ. Estaba como en su edad de 30 y tantos, de piel blanca como la nieve, cabello rubio, sobresaliendo su belleza y el hecho que al hablar lo hacía simpáticamente. Con ese cuadro en que la vi en el foro de la televisión cubana, me quedó con eso y sigo viendo sus películas”.

Filmografía de Amalia Aguilar

De entre las decenas de películas que intervino Amalia Aguilar, destacan Pervertida, de 1946; Calabacitas tiernas, 1949; Dicen que soy mujeriego, 1949; La vida en broma y Al son del mambo, ambas 1950; Amor perdido, 1951; Las interesadas, 1952; Las tres alegres comadres, 1952; Mis tres viudas alegres, 1953; Las viudas del Cha, cha chá, 1955; Los platillos voladores, 1956; Los televisionudos, 1957; Música en la noche, 1958 y cierra su filmografía hace 18 años con Dame tu cuerpo, al lado de Rafael Sánchez Navarro y Luz María Zetina, bajo la dirección de Rafael Montero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo