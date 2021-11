Recuerdos de su infancia inspiraron nuevo disco de Edith Márquez

Edith Márquez se siente muy orgullosa de sus logros como cantante, y es que nunca se vio a sí misma dedicándose a otra cosa. En una charla con El Sol de México, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, la cantante recordó cómo se despertó en ella este interés por la música

"Siempre desde la cuna supe que quería ser cantante, porque cantaba a mis muñecos, si había una fiesta, le decía al mariachi 'oye, quiero cantar', y hasta me veía raro, la verdad es que me siento realizadísima al cantar en un estudio o al subirme a un escenario, porque siempre lo visualice así, desde muy niña. Hoy que es una realidad, la disfruto al cien", contó.

Gossip Bastian, hijo de Edith Márquez, debuta oficialmente como solista

Sin embargo, la cantautora confiesa que había algo para lo que no estaba preparada cuando soñaba dedicarse a la música: la soledad. Desde su primera gira con la obra Vaselina, cuando tenía tan sólo 11 años, se dio cuenta de lo difícil que le resultaba estar alejada de su familia durante tanto tiempo.

En esa ocasión estuvo de viaje dos meses, pero sus padres únicamente aguantaron su ausencia durante el primero, ya que al extrañarse tanto, decidieron alcanzarla para estar con ella lo que restaba del viaje. "Para mí fue un sufrimiento, porque nosotros somos una familia muégano. Me alcanzaron al mes en Guadalajara, justamente porque ya no aguantábamos. Fue algo a lo que seguramente esa niña no sabía que se iba a enfrentar".

Pero con los años ha aprendido a manejar esa soledad, y utilizarla a su favor. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, se ha percatado que es en esos momentos cuando fluyen más las ideas para escribir, pues afirma que le da la nostalgia necesaria para escribir temas que lleguen al corazón.

Mexicana y orgullosa

Su nuevo material de estudio se titula + Mexicana, el cual contiene temas compuestos por artistas como Horacio Palencia, José Luis Roma, Luis Carlos Monroy, Nabález, y su hermana, Lilia Márquez, con quien escribió Remando, una canción que surgió a raíz de un problema de salud que presentó Lilia, y las llevó a recordar algunos paisajes de su infancia en Coyoacán.

"Nosotras normalmente recordamos nuestra infancia. Somos muy felices, pero en esa época lo fuímos más, porque no nos preocupaba nada. En aquel entonces el ir a andar en bici con ella, darle de comer a las palomas, tomarnos un helado, era increíble".

Además de este lanzamiento, Edith adelantó que estas próximas semanas tiene una serie de presentaciones, incluyendo una en el Palenque de Tepatitlán el 27 de noviembre. Esta última le causa una gran alegría, ya que fue en ese escenario donde se ganó el título de La reina de los palenques, y la hace recordar una ocasión en la que rompió en llanto ante el cariño de la gente.

"Era tal el amor… era una cosa de veras conmovedora. Entonces les dije, 'vale mucho la pena estar lejos de mi familia, en este caso de mis hijos, a los que siempre extraño cuando no estamos juntos, por estar aquí con ustedes cantándoles, porque de verdad que con esta respuesta, me voy de gira por un año'", finalizó.