¡Regalo doble! Tears For Fears estrena película y álbum con música inédita

El dúo británico Tears For Fears, exponente el pop rock desde los años 80, está de regreso con su primera producción en vivo, repartido entre la cinta “Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)”, así como con el álbum "Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet", que se lanza este 25 de octubre.

En ambos materiales, que se estrenan este fin de semana, la banda compuesta por los músicos Curt Smith y Roland Orzabal exponen su faceta en directo, en el concierto del Anfiteatro Firstbank de Tennessee, el 11 de julio de 2023; en la película, tiene una duración aproximada de dos horas.

A inicios de los 80 la agrupación surgió en el Reino Unido con ambos artistas en la alineación, junto con Ian Stanley en los teclados y Manny Elias en la batería. A unos años de comenzar, Smith y Orzabal continuaron como dúo, haciéndose de fans por todo el mundo y llevando su álbum “Songs From The Big Chair” a lo más alto.

A dos años de su último trabajo “The Tipping Point”, vuelven mostrando un setlist completo, que si bien incluye temas clásicos como “Everybody Wants to Rule The World”, “Shout”, “Mad World” y “Head Over Heels”, también revela cuatro canciones inéditas.

El sencillo “The Girl That I Call Home”, compuesto por Orzabal, es una de las piezas recientes, así como “Astronaut”, de Smith; ambas son parte de ese nuevo arsenal de temas al que se suma “Emily Said” y “The Girl Tha I Call Home”, también inéditas. Las otras 18 piezas del álbum son las interpretadas en el concierto.

¿Cuándo ver "Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet”?

Al tiempo que el álbum ya está disponible en su totalidad en todas las plataformas de streaming, la cinta podrá disfrutarse este fin de semana en México y en más de mil 100 salas a nivel mundial, luego de sus primeras funciones el pasado 24 de octubre.

Cinemex es la cadena encargada de proyectarla en nuestro país, únicamente en cines seleccionados, entre ellos Parque Delta, Plaza Oriente, Tláhuac, Santa Fe, Coapa, Encuentro Oceanía, Mundo E y Parque Lindavista. Los horarios y días de las funciones pueden consultarse en el sitio web de Cinemex.