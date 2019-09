Regina Orozco se inspira en los boleros para Pedazos del Corazón

Después de haber guardado por cinco años una de las producciones más preciadas por la soprano y actriz Regina Orozco, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas será testigo de la obra creada por la mexicana y la leyenda de la música cubana Omara Portuondo con la presentación de su disco Pedazos del corazón, en el marco de la edición número 43 del Festival Cervantino.

“Omara canta el bolero mexicano y ella va a cantar canciones icónicas como Lágrimas Negras, será un concierto en el que te pones a cantar, te pones a bailar, además Omara tiene 89 años y estoy segura de que nos va a durar muchísimos años, pero es algo que vale la pena ver”, expresó Orozco en entrevista telefónica para El Sol de México.

Regina conoció a la cantante cubana después de pedirle a un amigo suyo que se la presentara, “fui a Cuba a buscarla, y ella me veía un poco como de ¿esta qué hace aquí?, y entre plática y plática le fui cantando y nos pusimos a cantar ella y yo en el lobby del Hotel Nacional yo tomando mojitos”, recuerda la cantante.

Para ella Omara “es arte en sí, musicalmente es increíble lo que hace, musicalmente es única, tan amorosa, tan directa, tiene una sabiduría musical, yo canto pero digo mejor que cante ella y yo la veo”, menciona entre risas.

La elección de las canciones, fue por parte de ambas quienes son admiradoras de Lara y Carrillo y principalmente porque “ella ama a esos compositores y qué mejor cantar este tipo de música que es tan completa y con poesía real”.

Después de un largo tiempo de espera y de cuestiones personales para poder lanzar el disco, Orozco comenta segura que “ya está todo en orden”, y que han ido publicando las canciones gradualmente en las plataformas digitales.

Para lo que resta del año, Regina se encontrará ocupada entre los múltiples conciertos que también dará como solista, y además de la fecha del Cervantino al lado de Omara, en la que ya se encuentran agotados los boletos, ambas cantantes se presentarán en el Palacio de Bellas Artes el miércoles 16 de octubre y espera confirmar una fecha más.

Además Regina no deja la actuación de lado pues aún está en la espera de que se estrene la serie para la que participó, Los pecados de Bárbara y “acabo de hacer una película que se llama Como anillo al dedo que va salir el próximo año, y una película que todavía no puedo decir, pero no voy a parar de trabajar”.