¡Regresa el Cirque du Soleil! Sus espectáculos volverán en el verano

El Cirque du Soleil anunció este miércoles que retomará a partir de este verano boreal cuatro de sus emblemáticos espectáculos en Estados Unidos, República Dominicana y el Reino Unido, tras la interrupción de los mismos por la pandemia de coronavirus.

Los espectáculos "Mystère" y "O" volverán a ser presentados en Las Vegas a partir del 28 de junio y el 1 de julio, respectivamente.

We're thrilled to announce that our beloved #LasVegas show #Mystère will be returning to its stage at @TIVegas, starting June 28th, 2021. #intermissionisover Ticket info: https://t.co/I6zReSxSjQ pic.twitter.com/gSMJ1GYXlI — Cirque du Soleil (@Cirque) April 21, 2021

Luego llegará el turno de "Kooza" en Punta Cana, en República Dominicana, el 25 de noviembre; y finalmente el de "Luzia" en Londres, el 12 de enero próximo, según un comunicado del grupo circense.

"Es el momento que todos esperábamos. Han pasado casi 400 días de la parada forzosa de nuestras operaciones y esperábamos con impaciencia nuestra vuelta a los escenarios", declaró el director ejecutivo del grupo Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

Nacido en Quebec en 1984, el Cirque du Soleil anuló en marzo de 2020 un total de 44 producciones en distintos lugares del mundo por la pandemia de coronavirus, dejando en desempleo técnico a 4.679 acróbatas y técnicos, un 95% de sus empleados.