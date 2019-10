Regresa la acción de la serie Hawaii Five-0

Aunque haya pasado casi una década desde que empezó a protagonizar la nueva versión televisiva de Hawaii Five-0, Alex O’Loughlin confiesa que no tiene el valor de animarse a verse en pantalla cada que uno de sus capítulos aparece en televisión.

“No me gusta verme. Vi cuatro y los primeros 13 sólo para medir lo que estábamos haciendo, no me encanta verme porque cuando lo hago y regreso al set, mi ego está presente y no hay espacio para eso, no los veo pero sí sé cómo se siente cuando los filmamos”, dice el actor que interpreta a Steve McGarret, personaje que vuelve a la pantalla esta noche con el estreno de la novena temporada por AXN.

Y es que en vez de dedicarse a admirar su trabajo, O’Loughlin prefiere enfocarse en desarrollar su entrenamiento y preparación para crear sus escenas de acción, pues cuando están preparando una temporada “una vez que se acaba de filmar un episodio vas directo al siguiente y a veces hacemos tres seguidos”.

“Claro que hemos tenido momentos definitivos como en el último enfrentamiento entre McGarrett y Wo Fat. Para mí como actor, cuando alcanzamos puntos clave en la interpretación dentro del set, sin todo esto y sólo están las cámaras cuando hacemos algo mágico, incluso si ésa no es la toma que van a usar, hay que seguir adelante porque ese es mi trabajo. Mi trabajo está hecho”, afirma orgulloso el histrión.

Durante estas nueve temporadas, O’Loughlin, admite que su personaje como Steve McGarret ha tenido cambios importantes en los que se ha enfocado a darle un toque más humano. “Cada año cambias como humano y eso es lo que le ha pasado a McGarrett, creo que ha pasado por mucho como persona: la muerte de su padre y el abandono de su madre, todos los que han visto el show saben de lo que hablo. Ha sido un personaje increíble para experimentar esas cosas 25 veces al año por nueve años, ha pasado mucho”, destaca.

En esta novena temporada, Hawaii Five-0 alcanza la cifra de 209 episodios transmitidos, acercándose cada vez más a los 281 episodios que la historia original que se transmitió entre 1986 y 1980.

“Esta nueva temporada es nuestra nueva temporada, diversa y diferente, estamos profundizando en los nuevos personajes. Tendremos un extraordinario episodio 200, el primer episodio es un reboot de Cocoon que fue el episodio piloto de la serie original de 1968, simplemente es genial”, destacó Peter M. Lenkov, productor de la serie.