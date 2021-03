¡Regresa Star Wars! Inicia rodaje de serie sobre "Obi-Wan Kenobi"

El actor británico Ewan McGregor regresa al universo de Star Wars con el papel de Obi-Wan Kenobi, en una serie del mismo nombre que mostrará la batalla del personaje luego de haber perdido a su aprendiz ante los Sith.

Los hechos arrancarán diez años después de los eventos del tercer episodio de la franquicia, La venganza de los sith, donde Anakin Skywalker (quien al igual que en las películas será encarnado por Hayden Christensen) se traslada al lado oscuro y adopta el nombre de Darth Vader.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)

Disney Plus informó que el rodaje iniciará en abril, y estará bajo la batuta de Deborah Chow, quien dirigió dos capítulos de The mandalorian, y cuenta con las actuaciones de Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Ésta es la segunda serie live-action del universo de Star Wars, que continuará en los próximos meses con cuatro spin-offs basados en los personajes de la saga original de George Lucas: El libro de Boba Fett, Ashoka, Visions, Rangers of the New Republic.

Además de las anteriores, en mayo está programado el estreno de la animada The bad batch, una serie derivada de La guerra de los clones que sigue las aventuras de un escuadrón único de clones con habilidades extraordinarias.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, para diciembre de este año está confirmada la tercera entrega de la aclamada The mandalorian, cuya recepción fue tan buena que incluso logró una nominación a los Globos de Oro como Mejor Serie de Drama.