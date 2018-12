Regresa Una familia de diez a Televisa el próximo año

Amás de una década de que la serie Una familia de diez concluyera su única temporada en televisión, Jorge Ortíz de Pinedo comentó que actualmente está en pláticas con Televisa para traer de vuelta esta producción, por lo que pronto podría tener noticias sobre una posible fecha grabación de una nueva temporada y de su estreno.

“A lo mejor el año que viene se puede. Hay planes muy serios ahora sí. Estoy segurísimo que podría verse el próximo año. Como no les ha dado muy buen resultado lo que están haciendo (con otras series) entonces ahora quieren hacer ese tipo de comedia que ya está probada puede ser un éxito”, comentó.

El comediante aseguró que los nuevos episodios estaría conformados por los mismos actores que fueron parte de la primera emisión. “Si no es así no funcionaría. Mi hijo Pedro Ortíz de Pinedo está luchando por tener al mismo elenco”.

Foto: Especial

Asimismo adelantó que la serie se transmitiría a través del canal principal de Televisa: “si no lo haces en Las estrellas no funciona. No ha habido otras series en otros canales que funcionen como debe ser, lo que me da mucha tristeza”, apuntó.

Antes de su regreso a televisión, Una familia de diez volverá al teatro a finales de año, como parte de la puesta en escena que realizan cada año para celebrar las fiestas decembrinas. “Vamos a hacer la temporada invernal de todos los años, pero ahora será en el Teatro Aldama. Estaremos sólo ocho días a partir del 22 de diciembre”, dijo.

Como productor, Ortiz de Pinedo llevará de gira por la república la obra teatral Atracción fatal, protagonizada por Itatí Cantoral y repondrá Cosas de papá y mamá en la que él mismo actuó junto a Susana Alexander, Daniela Luján y Ricardo Margaleff, aunque no precisó la fecha.