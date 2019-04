"Ambas fuimos perseguidas", Kate del Castillo y Teresa Mendoza ya son una sola Reina del Sur

Los caminos entre Kate del Castillo y Teresa Mendoza parecen estar escritos con la misma pluma. Tanto la actriz como el personaje que interpreta en la serie La reina del sur son mujeres fuertes y de gran carácter, cuyas situaciones de la vida las han llevado a vivir situaciones extremas.

“Teresa Mendoza es un personaje trágico que a veces va de la mano con mi vida personal. Ambas tuvimos que irnos de México, hemos sido perseguidas y ahora las dos estamos regresando al país”, explica la actriz aludiendo a su vínculo con El Chapo Guzmán y el gobierno mexicano por el que se autoexilió en Estados Unidos varios años.

Así como Teresa Mendoza creció después de ocho años de no estar al aire, Kate del Castillo lo ha hecho también. En total libertad para entrar y salir de México, la actriz explica que esa experiencia le permitió ver a este personaje desde otra perspectiva y le abrió la posibilidad de darle otros tonos que pueden notarse en la segunda temporada que recién estrenó en Telemundo.

“Ahora es una Teresa Mendoza más madura, al igual que yo. He pasado cosas en mi vida personal que me han hecho salir y tener experiencias. Y eso como actor lo lleva uno a sus personajes”, cuenta.

“En estos nueve años ha tratado de salirse de este mundo (del narcotráfico), de ser una persona normal, pero entonces se da cuenta que el pasado nunca se va y que regresa cuando menos lo esperas. Por eso es que ella entrena a su hija para cuando llegue este momento, ella vive con miedo, y eso es terribl, estar escondiéndose de todo”, dice la protagonista.





Prepara su regreso al cine mexicano





Visitantes, dirigida por Acán Coen, fue la última cinta que Kate del Castillo filmó en México. Desde 2014 no ha vuelto a trabajar en alguna cinta mexicana: “El cine mexicano me tiene muy abandonada. Yo lo que más siquiera es hacer películas mexicanas, pero como no me llaman yo misma las estoy tratando de hacer, de provocar mis propios proyectos con mi productora”, dice la actriz.

Por ello está financiando una cinta en la que trabajará con la periodista Lydia Cacho y la directora e integrante de Las Reinas Chulas, Ana Francis Mor, que la llevará de vuelta a la comedia. “Esperamos hacer una película ácida, inteligente, porque a mí me urge hacer una comedia, ya es hora de hacer una”, comenta.

Según la actriz, la cinta será un proyecto que estará “basado en dos de las obras de Lydia y es escrito por ella y por Ana Francis, va a ser una comedia muy divertida”, dice sin dar más detalles.

Recientemente, Kate del Castillo terminó la filmación de la cinta Bad boys for life, cinta en la que participa junto a Will Smith, Martin Lawrence y su compatriota Paola Núñez. “Me dio mucha alegría participar en este proyecto porque nunca he estado en un blockbuster estadounidense, el más grande que hice fue Los 33 que era una película enorme, pero no de la escala de esta”, dice.

A pesar de la proyección que la cinta pueda darle a nivel mundial, Kate del Castillo no tiene expectativas sobre las oportunidades que se presenten luego de ella. “A veces haces cosas con una idea y no pasa nada, he estado años en esto y he hecho muchas películas estadounidenses en las que no pasa nada (en mi carrera), que son independientes, pero que me dan una satisfacción enorme”.

Para la actriz, su éxito en Hollywood se da precisamente por La reina del sur, pues considera que este proyecto fue la mejor manera de entrar al público de Estados Unidos. “El mejor crossover que puedes hacer es con un proyecto que todo el mundo vio y que está en tu idioma; es hacer una película como Roma, hablada en español, que trata de nosotros y que fue a todas partes del mundo”, concluye.