Relanzan la plataforma de teatro on line Teatrix

Mirta Romay, fundadora y presidenta de la plataforma streaming Teatrix, continúa en su labor de hacer sinergia con México al ofrecer 400 obras teatrales en formato audiovisual. Desde su lanzamiento comercial en 2015, busca afianzar su objetivo de “tener el teatro de habla hispana en un solo lugar”, declaró.

El productor mexicano Morris Gilbert, acompañó a la empresaria argentina, junto a la embajadora de su país en México, María Gabriela Quinteros en el relanzamiento de la plataforma. Gilbert anunció que más adelante, “La ternura”, que está ahora en cartelera, estará en Teatrix, a diferencia de los musicales de Broadway que ha producido, pues no es posible por Derechos de Autor.

Con la presencia de Freddy Ortega, León Michel, Leticia Pedrajo, Anahí Allué, y Luz María Meza, Mirtha Romay anunció la renovación del contrato con Canal 22. “La obra ‘Crimen: pasión y boleros’, de Luz María Meza, es la primera producción que se transmitió en noviembre pasado y como tuvo una gran promoción, fue de lo más visto por la teleaudiencia del Canal 22.

“Gracias a eso estamos firmando un segundo contrato con el canal y va el acuerdo también que vamos a usar uno de sus foros para los espectáculos de stand up que se van a grabar. No quitamos el dedo del renglón que el teatro on line sea visto en la pantalla de televisión. Nosotros le apostamos que hoy el público de televisión mire a Teatrix con producciones de talento mexicano”.

Otro anunció que hizo la fundadora de Teatrix fue la búsqueda de acuerdos con escuelas de actuación, para brindar a sus alumnos “una cuota de crédito, que les va ayudar mucho a sus conocimientos, el teatro a manera audiovisual puede hacer mucho por ellos”. Agregó que la plataforma cuenta actualmente con más de 70 mil suscriptores.

APOYA LOS NUEVOS FORMATOS

Freddy Ortega de Los Mascabrothers en entrevista con El Sol de México, dio su opinión sobre Teatrix: “Siempre es mejor ver el teatro en vivo, pero es una gran forma de acercar a la gente al teatro por medio de una plataforma on line, porque hay territorios en los que una producción no puede llegar por las condiciones geográficas y climáticas, sobre todo las grandes producciones.

“Teatrix es una gran solución, una gran idea para la gente que gusta el teatro y esta es una facilidad para verlo desde su casa, se gana mucho transformando el teatro en audiovisual”, aseguró el actor y productor.

“Nosotros en coproducción con Alejandro Gou, hemos hecho streaming. Aquí el tema también es que no todas las obras pueden llegar a este formato por los Derechos de Autor. Esto no es tan fácil como se cree y como dijo Mirta cuesta mucho dinero filmar el teatro en vivo y convertirlo en audiovisual”, expresa Freddy Ortega.