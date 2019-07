Rendirán homenaje a Gualberto Castro en el Teatro de la Ciudad

Lo que se tenía contemplado como un concierto para recaudar fondos en apoyo a su tratamiento médico, se convertirá en un homenaje para recordar la vida y el legado de Gualberto Castro. Este domingo 14 de julio, 33 artistas se reunirán en el Teatro de la Ciudad. Esperanza Iris para cantar y recordar al cantante que falleció el jueves pasado con el show Cantando por Gualberto Castro.

Este concierto contará con la participación de figuras como Mijares, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Estela Núñez, Manoella Torres, Alejandra Ávalos, Rodrigo de la Cadena y será conducido por María Luisa Valdés Doria; además contará con la actuación especial de Los Hermanos Castro, agrupación a la que perteneció en las décadas de los años sesenta y setenta.

El espectáculo también contará con las voces de Arianna, Jesús Monarrez y Yoshio, con quienes Gualberto Castro realizó el show Otro Tributo Inolvidable, con los ganadores del OTI. “Realmente ese fue su último proyecto con ellos, con los triunfadores del festival”, dijo Mónica Castro, mánager del cantante.

Algunos de los artistas que trabajaron con él también serán parte del show. “Estará Felicia Garza –quien escribió algunas canciones con el nombre de Felipe Gil–, no era posible no tenerlo porque él le dio tanto éxitos como La felicidad, que fue su éxito internacional, Te amo o La canción del hombre, que sacaron del festival y fue algo muy sonado”, agregó Castro.

“Por supuesto las cenizas de Gualberto nos van a acompañar aquí en el escenario, porque desde el cielo va a estar viendo el maravilloso homenaje que le están rindiendo todos sus amigos y me supongo que va a estar muy feliz”, dijo Gundy Becker, viuda del intérprete.

Este show servirá para ayudar a los gastos que quedaron por los cuidados que requirió Castro para sobrellevar su enfermedad. “Fue una deuda de honor, que no porque él esté muerto no la voy a cumplir. Se trata del marcapasos, mismo que voy a donar, porque fue muy difícil cubrir esos gastos que creo que se lo merece una persona que realmente no tenga recursos”, comentó Becker.

Aunque de momento no se tiene confirmado si este proyecto será filmado para lanzarlo en un material discográfico, se tiene prevista la transmisión del espectáculo con alguna televisora. Los organizadores del evento anunciaron que el próximo lunes se dará a conocer el listado final de artistas que participarán, pues hay muchos artistas que “se quedaron fuera por agenda”.