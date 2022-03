Residente hace vibrar la tierra en el Vive Latino

Sin tapujos ni filtros, Residente dominó el escenario Indio está noche en el Vive Latino. El cantante arrancó su presentación con "BZRP Music Session #49", durante la cual dejó en claro que él está aquí para hacer arte, y no sólo para ser famoso.

Su presentación siguió con "Ojalai", pero la bomba estalló cuando sonó "Atrévete" y "Cumbia de los aburridos". En la zona de cancha, los más apasionados se abrían paso entre la multitud para mover las caderas hasta el piso.

"Porque estamos saludables, y los que no están, y los que están. Esta noche vamos a brincar", exclamó el puertorriqueño, provocando que el piso vibrara ante los saltos de todo su público.

Foto: Daniel Galeana

Después de "La vuelta al mundo", Residente tomó una cerveza y brindó con su público. "¿A quién le gusta la cerveza oscura? A mí me gusta", bromeó.

Llegó el turno de"Latinoamérica", y entre las personas que se encontraban hasta enfrente de la multitud, levantaron a un joven en silla de ruedas, acto que fue celebrado por los presentes.

Foto: Daniel Galeana

El show llegó a su fin con "This is America", "No hay nadie como tú" y "Vamo' a portarnos mal". El puertorriqueño se retiró satisfecho con la fiesta que armó, y con una enorme sonrisa agradeció a todos por haberlo acompañado.