Revelan audio de Armando Vega Gil antes de suicidio

“Aunque se supiera la verdad y se aclarara, incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que a parte, la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces, me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va ir abandonándome, porque una editorial no va a publicar un libro mío no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener alguien que está en entredicho”, así reaccionó Armando Vega-Gil a la denuncia en Twitter que se hizo en su contra.

El mensaje, grabado en un audio de Whatsapp, fue compartido por su amigo Víctor Salcido, director, productor, guionista y dramaturgo, quien afirmó en su cuenta de Twitter que pudo hablar con Vega Gil la noche del domingo, y que el mensaje fue enviado a las 23:45 del domingo.

La cuenta de Twitter #MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) publicó una acusación anónima por supuesto acoso contra una menor de edad.

El cuerpo de Armando Vega Gil fue encontrado esta madrugada colgado de un árbol en el interior de su domicilio.

Ayer @ArmandoVegaGil Armando Vega Gil y yo nos comunicamos por WhatsApp por el tema de la calumnia cobarde y anónima contra él en #MeTooMusicosMexicanos el mensaje de voz me lo envió a las 23:45h. De haber sabido... estoy triste, en shock y encabronado. #BotellitaDeJerez #MeToo pic.twitter.com/Em3czyVNBG — El Víctor Salcido (@ElVictorSalcido) 1 de abril de 2019