Revelan los secretos de los pulpos en un documental del misterioso animal

Cada vez se avanza más en la comprensión de la fantástica anatomía y particular comportamiento de los pulpos, que al tener tres corazones, sangre azul y la capacidad de tornar su piel en infinitos colores y formas, además de resolver problemas complejos, son considerados entre los animales más extraños del planeta.

La nueva serie documental “Los secretos de los pulpos”, producida por National Geographic y el cineasta James Cameron, documenta por primera vez en video hallazgos de especialistas que sugieren que estos moluscos, de los cuales se conocen más de 300 especies, son mucho más inteligentes de lo que antes se pensaba.

En entrevista con El Sol de México, la reconocida naturalista y escritora Sy Montgomery, autora del multipremiado libro “El alma de los pulpos” (2015) y de la publicación editorial que acompaña a esta nueva producción, habla sobre la importancia de estas imágenes captadas y lo útiles que son para la misma humanidad.

“Desde 2015, cuando salió ‘El alma de los pulpos’, de alguna manera se marcó el comienzo de una ‘edad de oro’ en la investigación de estos seres. Ahora ha surgido mucho conocimiento científico que ha dado respuestas a preguntas que yo misma tenía mientras investigaba para el primer libro.

“Participar en este proyecto me ha dado la oportunidad de estar en contacto con todos los científicos que me han dejado boquiabierta por todo lo que han descubierto, probablemente el más emocionante es que los pulpos no son, como alguna vez se pensó, una especie totalmente solitaria”, comenta la especialista.

EL VERDADERO YO DE LOS PULPOS

La serie —que da continuidad al trabajo de Cameron en su anterior producción “Los secretos de las ballenas”— dividida en tres capítulos logra documentar, con gran detalle y en su ambiente natural, la manera en que estos moluscos utilizan sus habilidades para camuflarse planeando estrategias de evasión, cacería e incluso manipulación de otros animales.

Además captura el uso de herramientas de los pulpos para la solución de problemas y amenazas, a través de ideas; así como la interrelación entre algunos de estos animales que hacen comunas para resguardo de sus crías; pero, más impactante, aún, la comunicación directa y compleja con otros animales, entre ellos el mismo ser humano; así como su capacidad de soñar.

“Sí, esta serie, filmada por Adam Geiger y su equipo, tiene secuencias que nunca antes habíamos podido ver. ¿Pero cómo se consiguieron? ¿Fue por una tecnología nueva? Ellos usaron respiradores recargables, pero es algo que ya existía. Así que la forma en que las consiguieron fue algo que parece pasado de moda, pero que es muy importante: simple paciencia.

“Ellos pudieron bajar y permanecer ahí durante horas y horas, para regresar día tras día hasta que los animales estuvieron dispuestos a revelarles su verdadero yo. Fue algo muy parecido a lo que hizo Jane Goodall, con sus chimpancés cuando en 1960, ella pudo ver cosas que nadie más, porque en vez de sólo ocultarse, ella dijo aquí estoy y quiero que sepas que soy inofensivo”, narra la divulgadora, quien relata, como se puede ver en la misma serie, que algunos pulpos invitaban al equipo de investigadores a seguirlos.

UNA HUMANIDAD MÁS HUMILDE

Sobre el significado que representa para la humanidad, el que los científicos muestren gran interés en conocer el comportamiento de los pulpos. Sy Montgomery menciona que en esa pregunta radica toda su investigación y la de muchos de sus colegas, pues se han encontrado en esos seres características muy humanas, las cuales también pueden ser visibles en otras especies si se les da el tiempo, no sólo para su estudio sino para su comprensión.

“Creo que este conocimiento simplemente tendría que amplificar nuestro asombro del mundo, pero también debería hacernos sentir más humildes y también más en casa. Cuando poníamos a los humanos en la cima de una montaña estábamos más solos. Pero la realidad es que no lo estamos, somos parte de una matriz viva, respirable e inteligente que contiene todo tipo de sentidos que ni imaginamos, así como pensamientos, emociones y recuerdos que compartimos con otras criaturas”, finaliza.

“Los secretos de los pulpos”, se estrenará el 22 de abril, a través de Disney+, como parte de las conmemoraciones del día de la Tierra.