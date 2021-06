Revelan nuevo tráiler The Suicide Squad

La película The Suicide Squad, de Warnes Bros, está a punto de estrenarse por lo que lanzó un nuevo tráiler, lleno de acción.

El adelanto reveló que la misión del equipo, conformado por Rick Flagg, Harley Quinn, Ratcatcher, y King Shark, es eliminar todo rastro del denominado “Proyecto Estrella de Mar”, con el cual se representa a Starro, enemigo clásico en los cómics de DC.

Esta nueva entrega de Warner Bros contará con la participación de actores como Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Capitán Boomerang), Viola Davis (Amanda Waller), Idris Elba (Bloodsport).

Los nuevos ingresos para esta saga son Nathan Fillion, Peter Capaldi, Taika Waititi, entre otros.

El director James Gunn confirmó que The Suicide Squad será estrenada el viernes 6 de agosto a través de HBO Max y en las salas de cine de Estados Unidos.