¡El final llegó! Revelan teaser de la última temporada de "El mundo oculto de Sabrina"

"Querido Aquelarre" el final está cada vez más cerca y no es para menos, pues ahora Netflix reveló el primer adelanto de lo que será la cuarta y última temporada de "El mundo oculto de Sabrina" (The Chilling Adventures of Sabrina).

El teaser publicado hace un pequeño repaso de lo que han sido las otras temporadas, donde Sabrina (ALERTA SPOILER) ha pasado de ser una inocente bruja adolescente, a una bruja "todopoderosa", reina del infierno.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De igual forma podemos ver cómo sus demás amigos, al igual que ella, ahora también tendrán que enfrentarse a fuerzas más oscuras que traerán consigo varios enfrentamientos.

Y por si esto fuera poco, la plataforma también dio a conocer ¡su fecha de estreno! Sí, será el 31 de diciembre de 2020 cuando las aventuras de la famosa bruja lleguen a su fin.

Al parecer, Netflix no quiso estrenar la última temporada para Halloween como mucho se había rumorado y cual si fuera una ironía, ésta llegará justo en fiestas decembrinas, cerrando así un año que claramente ha sido caótico para todo el mundo a causa de la pandemia.

via GIPHY

Así, sin más, su estreno cerrará "el año del Covid" y dará paso al inicio del 2021, el cual esperamos sea mucho más alentador.

➡️ Netflix revela trailer de la última película de Chadwick Boseman

Cabe recordar, que hace algunos meses "todo el aquelarre" de la serie se fue contra la plataforma de streaming tras anunciar que el programa sería cancelado.

Y es que para sus fieles seguidores la historia daba para muchas más temporadas pues la historia fue muy bien recibida por el público hasta ser una de las series más populares de Netflix, sin embargo, poco le importó su éxito y a pesar de ello, decidió ponerle fin.

*Cancelan Sabrina y la cuarta temporada será la última.

*Yo con Netflix pic.twitter.com/A4DjYs80QM — Luis Salazar (@LuisGer15310269) July 9, 2020 Cancelaron Sabrina, mis pensamientos hacia Netflix 😠#Sabrina pic.twitter.com/v3EpA9hcYt — tinydreamer22🇨🇱🇺🇸 (@tinydreamer221) July 9, 2020 Pinche coraje traigo atorado desde que Netflix confirmo que cancelaría Sabrina pic.twitter.com/Aqf3nb9fzy — Israel 🏳️‍🌈 (@_damedurocontra) July 9, 2020 Por fa, todos vamos a rezarle al Señor Oscuro para salvar El Mundo Oculto de Sabrina. #CAOS pic.twitter.com/t1zuH5vDKn — Sebastián🎶 (@Sebasti29112876) July 9, 2020 Como porque chingados van a cancelar Sabrina, netflix estoy rifando unos putazos y tú tienes todos los boletos. pic.twitter.com/C86sA71nEf — 🌱 (@plaaantix) July 9, 2020

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer