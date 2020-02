¿Revelaron a los ganadores del Oscar en Twitter? Aquí te contamos

El domingo 9 de febrero se llevarán a cabo la edición 92 de los premios Oscar, concluyendo así la temporada más importante de premios. Y justamente de cara a este evento, el perfil de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas quiso sorprender a sus seguidores con una dinámica

El perfil de la Academia de Hollywood en Twitter, que cuenta con 3.4 millones de seguidores, animó a que los tuiteros compartieran en esa red social sus candidatos preferidos para la gala que se celebrará el domingo.

Para ello presentaron la "Oscars Prediction Experience", una sencilla aplicación que permitía a los tuiteros rellenar su papeleta de votación y compartirla en la red social.

Sin embargo, la cuenta de la Academia publicó al menos un tuit con una lista de favoritos para los Oscar sin ningún mensaje acompañándolo a excepción del título "Mis predicciones para los Oscar", por lo que se podía interpretar como la relación de candidatos que la institución apoyaba para la ceremonia.

El medio especializado Deadline hizo una captura de pantalla de uno de esos tuits, antes de que la Academia lo borrara, y en el que "Parasite" aparecía como mejor película, Sam Mendes ("1917") como mejor director, Joaquin Phoenix ("Joker") como mejor actor y Renée Zellweger ("Judy") como mejor actriz.

Ese mensaje provocó cierta controversia en Twitter, por lo que la organización publicó otro mensaje para aclarar la situación.

Captura de pantalla de tuit eliminado @TheAcademy

"Invitamos a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar ... Un breve problema en Twitter hizo que algunas de sus elecciones parecieran provenir de nuestra cuenta”. "No lo hicieron. El error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras elecciones el domingo"

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday. — The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020

Sin embargo, error o no, si comparamos el supuesto resultado que se filtró y a los ganadores del BAFTA, cuya premiación se llevó a cabo el domingo 2 de febrero -considerados los Oscar británicos- vemos similitudes en las categorías de Mejor Actriz para Renée Zellweger, Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern, Mejor Actor para Joaquin Phoenix, Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt, Mejor Director para Sam Mendes, entre otros.

Y hay que puntualizar que dicha "lista de ganadores" deja a "Parasite" como la gran ganadora de la noche, pues apareció como ganadora en Mejor Película.

#PARASITE makes history!



It's the first Korean feature to be nominated for an Academy Award - it received 6 noms including Best Picture.



Bong Joon Ho is the first Korean director to win Cannes' Palme d'Or & his cast is the first foreign cast to win SAG’s Best Ensemble award. pic.twitter.com/2zoTRQE88k — The Academy (@TheAcademy) January 31, 2020

Tendremos que estar muy pendientes el domingo para comparar y darnos cuenta si se trataba de la lista auténtica.

Fuera de todo ese alboroto, debemos decir que el 2019 nos otorgó grandes producciones cinematográficas, que en el pasado solo podíamos haber soñado.

Hubo duplas fabulosas como la de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood, vimos a mujeres empoderadas en la era del Me Too con “Little Women” y “Bombshell”, gozamos de sorpresas internacionales como la surcoreana “Parasite” y la lista no acaba.

Y aunque este año no es como el pasado en el que “Roma” de nuestro compatriota Alfonso Cuarón puso a México en lo más alto, si que estamos entusiasmados por la nominación de otro paisano talentoso, Rodrigo Prieto que compite por la estatuilla en Mejor Fotografía por “The Irishman” del gran Martin Scorsese -nominado en la categoría de Mejor Director-.

Con información de EFE