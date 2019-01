Reviven a Elvis Presley con sinfónica en el Auditorio

Uno de los máximos sueños del rey del Rock & Roll, Elvis Presley, era cantar melodías sinfónicas, además de hacer una gira mundial en la que nuestro país estuviera incluido. Por tal motivo, Priscilla Presley, actriz, empresaria y viuda del gran icono de Las Vegas, decidió emprender varios proyectos para homenajear el legado del cantante, que en agosto cumplirá 42 años de muerto.

Elvis live in concert es uno de ellos, y que gracias a la tecnología, fue posible traer al escenario del Auditorio Nacional al músico nacido en Tupelo, Misisipi, a través de las pantallas gigantes, en las que se proyectaron momentos icónicos de algunos de los espectáculos que ofreció en Las Vegas, mientras que la orquesta Filarmónica Mexiquense dirigida por Gabriela Díaz Alatriste y el Coro Polifónico, liderado por Manuel Flores, entonaban los acordes de más de 30 éxitos del cantante.

Foto: Alejandro Aguilar

“Esta noche vamos a cumplir dos de los grandes sueños de Elvis. Meses antes de morir, él estaba planeando hacer un concierto acompañado de una orquesta filarmónica, pero desafortunadamente ya no se logró, pero hoy quiero que me acompañen en este viaje”, dijo Priscilla antes de dar inicio al concierto.

Fanáticos del rey y familias completas, que buscaban revivir épocas y compartir herencia musical con sus hijos y nietos, se dieron cita en el Coloso de Reforma, donde corearon y ovacionaron varios temas, como Burning love, Don’t, I can’t help falling in love, Love me Tender, I’ll be home Christmas, entre otros.

La sorpresa de la noche fue cuando Priscilla hizo una aparición entre el público, tuvo un contacto más cercano, saludó a los asistentes y les preguntó cómo les parecía el concierto, momento que algunos aprovecharon para tomarse la tradicional selfie.