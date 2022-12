Revivirán historia de los Niños Héroes en género thriller

Luego de 15 años de haberse dedicado a la producción de cintas animadas, Ricardo Arnaiz debutará como escritor y director de un proyecto de “acción viva”, como él así lo llama.

El cineasta apostó por contar, a través del thriller, la historia de los niños héroes, un grupo de cadetes que lucharon en la Batalla de Chapultepec en 1847, durante la intervención de tropas estadounidenses.

Lejos de dejar una enseñanza histórica, la cinta Héroes abordará aquellos secretos que, hasta ahora, son desconocidos por muchos mexicanos; se adentrarán a las emociones que los cadetes experimentaron durante el enfrentamiento, así como el compañerismo que se fortaleció.

Te recomendamos: Murales de Rafael Cauduro adornan las paredes de CDMX: en estos lugares puedes encontrarlos

“Me propusieron hacer una historia animada de los niños héroes, pero yo no veía una película que hablara de eso en ese formato, los niños no quieren ir a ver al cine una lección de historia, decidí hacer una película viva, una nueva experiencia para mí, así como La Leyenda de la Nahuala, lo que hice fue juntarme con la mejor gente posible y es así como después de un año de mucho trabajo hemos logrado un equipo de ensueño tanto detrás de la cámara como enfrente.

“Somos un equipo que hemos entregado durante muchos meses todo de nosotros y estamos listos para esta película, hemos hecho una gran investigación de la mano de Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia y que fue también del Castillo de Chapultepec que nos facilitó algunos documentos históricos como actas de defunción de los niños, que nos comprueba su existencia y trabajando también de la mano con historiadores como Alejandro Rosas”, afirmó Arnaiz en conferencia de prensa.

Presentación del elenco de la nueva película de Héroes. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

El director aseguró que este proyecto no cuenta con el estímulo fiscal EFICINE, debido a que fue rechazado por el organismo, sin embargo, esto no detiene de la realización de la misma.

“La razón que nos dio EFICINE para no aceptar el proyecto la verdad es que no la encontramos en los lineamientos y no hay forma de pedir que revaloren su decisión, algo que en otras ocasiones sí se podía cuando veían que el proyecto valía la pena, sin embargo, siempre estamos agradecidos con EFICINE y los apoyos que nos puede dar el gobierno para el cine mexicano, pero nosotros ya estábamos preestablecidos para filmar, se suba quien se suba a este tren en el mes de enero comenzamos y esperamos poder estrenar en septiembre 2023”, expresó el director.

Las grabaciones se llevarán a cabo en Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. Esperan que el proyecto pueda utilizar locaciones históricas para aportar mayor realismo, pero aún están en conversaciones con los gobernadores de cada estado.

Presentación del elenco de la nueva película de Héroes. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Queremos cuidar que la historia sea realmente lo que se le quede al público, no queremos contar la historia de los niños héroes tradicionales sino la que muy pocos conocemos.

“Estos niños héroes que están protagonizando la historia no se van por el amor por México o dan la vida por la patria necesariamente, pero sí dan la vida por los amigos, los hermanos en esta escuela militar que están siendo amenazados por un enemigo invasor y entre ellos no se dejan solos, ese es el mensaje importante de la cinta, lo que nos identifica como mexicanos que en los momentos más difíciles nos solidarizamos”, aseguró el director.

Aleks Syntek estará a cargo de la banda sonora

La música correrá a cargo de Aleks Syntek, quien aunque aún no reveló el nombre del tema que ambientará la historia, contó que ya está en proceso de elaboración del mismo.

“Esto es un reto muy grande para mí, realmente me gusta trabajar para el cine le debo mucho desde Sexo, Pudor y Lágrimas que fue muy relevante de mi carrera, también participé en la cinta Cantinflas con el tema principal y distintas películas de animación.

“Esta es una película un tanto seria, me gusta el toque de thriller que se le da al tema más allá de lo histórico me hace pensar hasta dónde puedo capturar la idea que quieren transmitir. Lo que vivieron los chicos fue algo terrible y que se ocupa dentro de la trama, esto se presta a desarrollar una música de misterio y sensitiva trabajando en ello”, aseguró el cantante.

Presentación del elenco de la nueva película de Héroes. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Plutarco Haza, Silverio Palacios, Gerardo Taracena, Ariel López Padilla, Mario Iván Martínez, Matías Gruener, Paola Ramones, Melissa Ortega y Patricio Zamora son los actores que darán vida al filme.