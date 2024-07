Rey Grupero revela el motivo por el que salió de La Isla: “no se lo deseo a ninguna familia”

Rey Grupero se convirtió en el noveno eliminado de La Isla. Tras su expulsión del reality show, usuarios de redes sociales mostraron el descontento al asegurar que ni había razones para ello.

Sin embargo, fue hasta hoy que el influencer reveló que tuvo que salir de La Isla por problemas familiares, situación que, aseguró, no le desea a ninguna familia.

Rey Grupero aseguró que la gravedad de la situación lo obligó a salir de La Isla, e incluso pidió ayuda a Ulises Lara López, encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Por qué salió Rey Grupero de La Isla?

Mediante una entrevista para ADN 40, Rey Grupero compartió que salió de La Isla porque tiene un “problema familiar”. En sus palabras, la situación se debe a que su hijo sufrió abuso sexual “por parte de una persona”.

Además, aprovechó el espacio para pedirle al encargado de Despacho de la Fiscalía de CDMX que lo ayudara a lograr justicia, pues indicó que “la Ministerio Público me está metiendo el pie”.

Le quería pedir a Ulises Lara López que me ayude porque la Ministerio Público me está metiendo el pie para que no llegue la carpeta y se haga justicia. Rey Grupero.

Con voz entrecortada, se disculpó por utilizar el espacio para pedir ayuda, pero indicó que es una situación difícil que no le desea a ninguna familia.

Horas después, mediante sus redes sociales indicó que el encargado de despacho de la Fiscalía de CDMX ya se comunicó con él.

¿Quién es Rey Grupero?

Rey Grupero es un influencer y Youtuber mexicano, originario de la Ciudad de México. Actualmente tiene 36 años y se dio a conocer por difundir videos de bromas que hacía en la calle.

Durante su carrera ha protagonizado diversas polémicas como una pelea con Carlos Trejo, en la que tuvo que intervenir la policía. O bien, el romance con Cynthia Klitbo que terminó por “celos”.