Reyli: Metamorfósis es lo que viví al dejar el alcohol

Reyli Barbar dice estar enamorado, no confiesa en nombre de su novia, pero si afirma que se encuentra en plena transformación de su carrera musical y lo comprueba con el título de su reciente disco: Metamorfosis, “porque es lo que yo viví al dejar al alcohol y entrar a rehabilitación”, destaca.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana, el músico habla del segundo sencillo de su reciente álbum titulado 16,437 días y esa cuenta tan espectacular proviene de un recuento que el chiapaneco hizo desde la fecha que nació, que se sumó a vivir el amor al máximo, por lo que no duda en calificar el tema como el más romántico del álbum.

“Esta canción nació justamente cuando cumple justamente 45 años esos números son 45 años de vida y de paso reflexioné y dije que pocos, debemos vivir 100 años. Habla de ese momento mágico donde el amor divino se potencializa, entonces vino esa frase 16,437 días para encontrarte y de repente apareciste en ese instante abriendo flores en pleno otoño…”.

¿Por qué el título de Metamorfosis?

Es el título del disco y de la gira es justamente porque yo viví la metamorfosis al dejar el alcohol y al entrar en rehabilitación, esta metamorfosis se incluye en la música, en el sonido, es de empezar esta nueva existencia?

¿Qué es lo que ahora te inspira a escribir?

A mí me inspira cada instante, cada amanecer, cada estrella, cada luna, gracias a Dios vivo para escribir melodías y para cantarlas.

¿Qué música escuchaste en estos años (ocho) que estuviste ausente de los escenarios?

En ese tiempo oía una buena dotación de discos de vinil que tengo, música de Jorge Drexler, toda la que me toca el corazón

¿Cómo ves la escena musical actual?

Los cambios son día a día y veo que la industria se está yendo a las redes sociales y a las plataformas para compartir la música, hay para todos, para independientes o gente como yo que ha tenido una continuidad musical, creo que lo mejor está por venir y estamos viviendo un gran momento en la industria con una apertura y distintas formas de difundir lo que estamos haciendo los artistas.

¿Hay un replanteamiento de tu trayectoria artística con este regreso?

Hay una logística en lo artístico, lugares que vamos a recorrer, parte de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Hablando de cosas nuevas. con la compañía editora (Sony) estamos desarrollando nuevos artistas, un trío que se llama Búfalo y es una banda increíble de un compositor y cantante japonés, mexicano y de dos grandes músicos que están en la banda que ahora traigo.

¿Experimentaste nuevos ritmos en este disco y harías reggeton?

Yo siempre hago cosas distintas, evito repetirme y celebro el éxito ajeno, de aquellos que lo trabajan sea pop, rock reggeton grupero, lo más raro y sicodélico, toda popularidad conlleva a que la industria se fortalezca a que las grandes compañías inviertan en nuevos artistas.

Gossip Residente confirma su concierto para diciembre en el Zócalo

De forma personal, mis gustos personales no van por el reggeton o el regional mexicano, pero como compositor me gusta conocer y experimentar. Como autor me considero diferente no tengo copia de nada, esto se hace a mano, artesanalmente con el alma desnuda, con las palabras honestas y con los músicos adecuados”.

Finalmente, Reyli Barba con esa buena disposición comentó que prepara su espectáculo Metamorfosis en el teatro Metropolitán el 3 de octubre y posteriormente estará en Monterrey. El show lo conformará con sus canciones más conocidas, con las nuevas y además, prometió sorpresas en cuanto invitados especiales.