Reynaldo Rossano se integra a la serie Tic Tac Toc, el reencuentro

Los escritores Manuel R. Ajenjo y Claudio Herrera, en mancuerna con la producción de Reynaldo López, han decidido recrear con ingenio una cirugía a la que fue sometido el actor Reynaldo Rossano quien se integra al elenco de Tic Tac Toc, el reencuentro.

En la historia de la serie, Rossano, junto con Pierre Angelo, Carlos Espejel, Mariana Ochoa y Lisset, forman el grupo de amigos que en los años 80 crean una agrupación manejada por su representante interpretado por Alejandro Suárez.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“El que nuestro productor Reynaldo pensara en dramatizar nuestros males personales, ha sido lo mejor para sacar esa catarsis que tenemos escondida. En mi caso fue real que sobreviví de cáncer testicular en el 2004. El enterarme sí me preocupó de inicio. Yo era muy joven, pero mi hijo mayor era chico, me preocupaba dejarlo sin mi protección, no verlo crecer, ni triunfar.

“La vida me dio la segunda oportunidad de salir adelante y aquí estoy; siguiendo el libreto para Reynaldito, que ahora encarnarlo me da mucha risa por todo lo que tendrá que pasar en la operación, ya que a mí personalmente ya no me afecta y ahora me ‘muero’ de risa en las escenas al hablar de este tema”, describe el actor.

Rossano comenta a El Sol de México que va hacer un disfrute cada episodio que sumarán 12 en la primera temporada, “en la que se hablará de todo lo que pasan los que están inmersos en la música como grupos y solistas y de sus vidas privadas”.

A cuatro años de que no está su imagen presente en el canal Las Estrellas, regresa en Tic Tac Toc: El reencuentro.

“Me siento fascinado, encantado, extasiado de poder estar en esta serie y poder salir a hacer lo que amo que es la comedia. Me encanta que sea de mano de profesionales como el señor Reynaldo López y con compañeros tan grandes que admiro como al mismísimo Alejandro Suárez, Lisset, Mariana, Carlos y Pierre.

“Contaremos en la docena de episodios con Susana Dosamantes, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Claudio Yarto y Sandoval exfundador del grupo Lu”, comenta.

Del realizador López dice: “Fue hace año y medio que se reunió inicialmente con Carlos y Pierre para hacer el piloto y lo presentaron en la empresa y en este año fue aceptado. A nuestro jefe lo conozco y tengo una amistad de más de 20 años con él. Tengo mucha expectación, sobre este tipo de situaciones de nuestras vidas privadas en la serie. Lo hace con mucho respeto pero pasado a la comedia de la que nosotros mismos nos reímos. Imagínense parte de nuestras vidas hacerlas en comedia ,qué ingenio”, reconoce.

Bajo la dirección escénica de Rafael Perrín, comenta Rossano:

“Como amigo es muy bueno, pero como director de escena es estricto, nos pone en cintura nos da la oportunidad de crecer dentro del género de la comedia y ya relajados jugamos mucho para generar esa camaradería y sentimientos que se dan en el set. Todo el tiempo nos motiva a que nos llevemos muy bien, a que seamos cómplices, que es gran parte de lo que se retrata y trata la serie".

A partir de hoy Tic Tac Toc: El reencuentro se transmite en el Canal Las Estrellas, cada lunes.