Reynolds y Downey Jr. los actores que más ganan

NUEVA YORK. Los actores Ryan Reynolds, Dwayne Johnson (La Roca) y Robert Downey Jr. tienen este año los salarios más altos de la industria del cine gracias a sus nuevos proyectos, según la revista especializada Variety, que destaca el impacto de la plataforma de streaming Netflix en las ganancias de las estrellas.

Reynolds gana en este campo por goleada, ya que se llevará 27 millones de dólares por protagonizar la película de Netflix Six underground, dirigida por Michael Bay, que versa sobre un grupo justiciero financiado por millonarios y aún no tiene fecha de estreno.

En el segundo lugar de la lista están La Roca y Downey Jr., que se embolsarán 20 millones de dólares cada uno: el primero por la nueva entrega de la franquicia Fast & Furious, que llega a la gran pantalla en EU este agosto, y el segundo por The voyage of Doctor Dolittle, prevista para enero de 2020.



El siguiente es Will Smith, con 17 millones de dólares por Bad boys for life (enero de 2020), aunque la revista señala que "probablemente obtendrá 35 millones de Netflix a cambio de retomar su papel de ocurrente policía en Bright 2".

La primera mujer en la lista es EmilyBlunt, que llevará la segunda entrega desu thriller A quiet place a los cines en ma-yo de 2020 por unos 12 o 13 millones dedólares, prácticamente la mitad que losactores mejor pagados.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, los pro-tagonistas de lo nuevo de Quentin Taran-tino, Once upon a time in Hollywood, ob-tendrán un cheque de 10 millones cadauno por lo que promete ser un taquillazo.