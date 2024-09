Hailey Bieber responde a críticas por falta de inclusión; lanza rubor de Rhode para piel oscura

La influencer Golloria publicó una reseña de los rubores de Rodhe en la que manifestó su descontento con la marca de cosméticos porque el tono de los productos que adquirió no son adecuados para pieles oscuras; sin embargo, a menos de un mes de convertirse en madre, Hailey Bieber resolvió el problema de la mejor manera.

En su cuenta de TikTok, Golloria compartió su experiencia al usar tres tonos de rubor de Rhode que pensó le irían bien a su tono de piel, los cuales fueron juicie, spicy marg, y toasted teddy.

“Estos son los nuevos rubores de la marca Rhode. Compré estos tres tonos porque siento que estos serían los quedan mejor a pieles oscuras”, dijo en su video.

No obstante, al aplicar los rubores en su rostro el resultado fue un “cenizo siniestro”, según dijo, ya que no se difuminaron correctamente y el color quedó sobre su mejilla tal y como lo esparció, sin resultado natural.

Siento que en 2024 si vas a lanzar productos para la piel, deberían poder funcionar para cualquier tono de piel y tez. Rodhe necesita trabajar en ello.

Posterior a la publicación de su video, Golloria recibió muchas críticas por dar una mala reseña de Rhode y la acusaron de siempre quejarse de todas las marcas. Mientras que Hailey tomó su reseña como una manera de mejorar su producto.

Sin miedo al éxito, Hailey Bieber soluciona el problema

Después de los comentarios negativos en su primera reseña a Rodhe, Golloria grabó un nuevo video para demostrar que sí funciona quejarse pues Hailey Bieber le envió dos nuevos tonos de rubor de la marca Rhode que pigmentan en piel oscura.

“Todo lo que hace es quejarse. Por eso me quejo, ¿ves lo lindo que luce sonrojado?”, cuestionó a sus seguidores.

"Hailey, gracias por acercarte, escucharme y tratarme como a un humano. Esto es redención", dijo.

Según contó Golloria en sus redes sociales, fue Hailey quien le marcó para enviarle dos nuevos productos, que al probar en su rostro se difuminaron perfectamente, con una gran diferencia a los tonos anteriores.

Golloria es conocida por hacer reseña de productos de maquillaje apropiados para piel oscura. Anteriormente se hizo viral su reseña de la base más oscura de "Youth Foria", la cual comparó con pintura negra para demostrar que hay ciertas marcas que no se esfuerzan por crear subtonos para su color de piel.