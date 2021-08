Artistas que tocaron en las calles con más suerte que Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona quiso regresar a los “conciertos en vivo” luego de que el confinamiento lo tuviese lejos de esta actividad, sin embargo nunca imaginó el resultado de su retorno.

Arjona quiso sorprender a usuarios del Metro de Nueva York al sentarse en una silla armado con su guitarra para interpretar algunos de sus temas, no obstante su éxito fue nulo pues ninguna persona le reconoció.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Arjona dio a conocer lo anterior y describió lo sucedido:

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez” escribió.

Luego de difundirse su actuación, el artista no dio más detalles al respecto.

A pesar de que Ricardo Arjona no tuvo el éxito que deseaba con este show improvisado, a lo largo de la historia musical diferentes artistas han realizado “conciertos” sin promover, mismos que tuvieron un gran recibimiento de los transeúntes.

A continuación te compartimos algunos de ellos:

Paul McCartney en Times Square

En 2013 el legendario bajista de The Beatles decidió utilizar convoy ubicado en Times Square, Nueva York, como templete para regalar un show improvisado a todos los que pasaran por allí.

Antes de subir al “escenario” McCartney lanzó un tuit donde anunciaba su presentación, lastimosamente algunos no pudieron alcanzar al exBeatle, por lo que se quedaron con las ganas de escuchar su música a sólo dos guitarras.

Con barbas artificiales U2 conquistó NY

Con el objetivo de promocionar su disco ‘Songs of Innocence’, U2 decidió dar un show en el tren Nueva York de una forma poco habitual.

Resulta que los irlandeses decidieron disfrazarse con largas y frondosas barbas para ocultar sus rostros, posteriormente tomaron un espacio del andén para comenzar a tocar sus canciones cual artistas callejeros.

Durante el show, en primera instancia los pasajeros sólo volteaban curiosos para ver a la banda, sin embargo de un momento a otro U2 se desenmascaró y comenzó reunir cada vez más gente.

Esta activación quedó formó parte de una invitación de Jimmy Fallon a U2 para aparecer en su programa.

Coldplay sorprende a Sidney y graba video oficial

Armado con guitarra, armónica y bombo de batería, Chris Martin de la banda Coldplay sorprendió a los pobladores de Sidney al caminar por sus calles entonando la canción ‘A Sky Full of Stars’.

El vocalista únicamente se encargó de caminar frente a los transeúntes, provocando que éstos le siguieran hasta un mural con la leyenda ‘I Have a Dream’, donde se encontraba el resto de Coldplay.

Posteriormente dieron inicio a un show improvisado que quedó capturado en su video oficial de dicha canción.

La Maldita Vecindad en Centro Histórico

A pesar de que en el mes de julio de este año incrementaron los contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, al grupo La Maldita Vecindad poco le importó y accedió a llevar a cabo un concierto improvisado en calles del Centro Histórico.

El show en cuestión ocurrió dentro del corredor peatonal ‘Francisco I Madero’ y tenía el objetivo de promover la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

#ATENCION "La Maldita Vecindad" tocando en el zócalo de la Ciudad de México, frente a la calle de Madero donde el Pachucote Mayor pedía "Paz y Baile" !!!

Triciclo Circus Band en el MUNAL

Esta agrupación - que mezcla el jazz con la música regional mexicana - es el claro ejemplo de que para llegar al éxito se tiene que comenzar desde abajo.

Durante 2012 Triciclo Circus Band comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria local y, como buenos payasos que se caracterizan, decidieron comenzar a compartir su música a las afueras del Museo Nacional del Arte, en la calle Tacuba.

Su música le resultó tan atractiva a los caminantes que de un momento a otro la explanada se encontraba llena de escuchas, quienes cedieron a bailar, cantar e incluso hacer dinámicas con la banda.

Mención honorífica: The Beatles, concierto en Apple Corps

Si de conciertos improvisadas que marcaron la historia de la música hablamos no podríamos dejar fuera a los precursores de esta extraordinaria idea, The Beatles.

Al finalizar la gira ‘Beatles 66 US Tour’, la banda ya no encontraba inspiración para continuar juntos como grupo, por lo que decidieron despedirse de una forma épica.

Entre sus ideas corrió dar un show a bordo de un barco, o frente a las pirámides de egipto, sin embargo optaron por escatimar por algo más sencillo como subir a la azotea, conectar sus instrumentos y brindar un show que luego de 55 años continúa en la memoria de todos.