Ricardo Crespo es un actor versátil que llena la pantalla chica con su imagen actualmente por las mañanas, como el Chef sexy en el programa Ponte Fit del canal U de televisión de paga, y en las noches en Las Estrellas, se le ve en la teleserie La piloto 2, como el aviador el Xolo sirviéndole a Santamaría, quien es Tommy Vásquez, en la persecución de Yolanda, Livia Brito.



“Siento el libreto mejor que en la primera temporada, hay más jugo de donde sacar. Se habla de la mafia rusa, de la trata de blancas, secuestros y violencia, pero está invisible el tema del narco”, detalló en su visita a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM).

Adelantó que “voy en todos los capítulos, mi papel no muere lo cual me da la opción de estar en la tercera temporada. El caso es que quedo vivo a lado de Santamaría”.

El actor quien no ha escatimado en invertir en el cuidado de su cuerpo como en su alimentación, es un integrante de Ponte Fit que conduce Diego Di Marco, ahí se le conoce como el Hot Chef.

“No duda nunca en dar recetas nutritivas, bajas en calorías, grasas y tips nutricionales, porque es muy importante que los padres de familia, cuiden el peso de sus hijos estudiantes y a edades tempranas”, detalló.

El exintegrante del grupo Roll, quien también formó parte de la última alineación de Garibaldi al lado de Agustín Arana, confió que es muy atractivo para las pupilas de las mujeres que “yo aparezca sólo con un mandil sin playera y mostrando mi musculatura, que lleva el mensaje de la importancia de hacer ejercicio y comer alimentos sanos”.

“Siempre me ha gustado la parte de la cocina. Me encanta meterme a experimentar en mi casa y cocinarle a mi familia. La facilidad de hacerlo me gusta y ahora lo he llevado a la pantalla chica, aunado a que siempre voy al gym, como bien y me muestro bien presentable”.

Ricardo Crespo que desde la edad de ocho años hizo sus pininos en comerciales de pastelitos embolsados, tiene el proyecto de vida de continuar en el mundo del entretenimiento ya que también se cerró el ciclo El Mundo según Bibi, donde hace el papel de Daniel, el mejor amigo de la protagonista que se conocen desde chavos cuando formaron su grupo de rock y ahora ella maduro con su maternidad y quehaceres de la casa.

Platillo sencillo y nutriente para los Lectores de OEM: Preparar un arroz integral, cocinado con aceite de coco, sal del Himalaya. Se le pone proteína puede ser con pollo asado o pollo hervido, más aguacate, brócoli hervido. Ya está combinado proteína y carbohidrato, y como grasa el aguacate y el aceite de coco con que se cocina el arroz. Para el almuerzo o a la hora de la comida.