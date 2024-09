Ricardo Peralta no sabe cuál será su futuro tras salir de La Casa de los Famosos

Después de haber pasado 50 días dentro de La Casa de los Famosos México, el youtuber Ricardo Peralta está enfrentando una realidad que no esperaba. Tranquilo y asumiendo sus dichos, el influencer afirma que no sabe si dará continuidad a los proyectos que lo lanzaron a la fama.

Ricardo Peralta es una estrella de las redes sociales, hace más de 12 años creó junto con su amigo César Doroteo, "Pepe y Teo", el primer canal LGBTQ+ de YouTube en México, que actualmente tiene más de 900 mil seguidores y meses antes de entrar a la competencia emprendió “Trío de Tres” junto con Jair Sánchez y Dani Valle, con 524 mil suscriptores.

Por la imagen que proyectó dentro del reality, los internautas crearon teorías sobre que sus compañeros lo habían dejado de apoyar y ante tal situación Ricardo Peralta reconoce que aún no sabe qué le depara el futuro.

“No he podido hablar en persona con mucha gente con la que me gustaría hablar porque he estado atendiendo a la prensa. No he tenido tiempo de resolver muchas cosas”, comentó el influencer en entrevista con El Sol de México.

"Ya me regañé y me seguiré regañando"

El integrante del Cuarto Tierra dentro de La Casa de los Famosos, Ricardo Peralta abandonó el reality el domingo pasado. En su estancia, al igual que sus demás compañeros de habitación, realizó actos comprometedores de los cuales aseguró que aprendió una lección.

“Creí que yo iba a tener una respuesta para muchas situaciones y descubrí que no la tengo", expresó Peralta

“Hay una palabra que se llama resiliencia y creo que eso aplica para muchas situaciones en la vida, pero también eso va de la mano de un querer aprender y querer entender qué fue lo que falló para no repetir ese error. Ya me regañé a mí mismo y me voy a seguir regañando”, dijo.

Uno de los momentos más hostiles estando en la casa fue el posicionamiento en contra de Arath de la Torre, en el que el público lo señaló por utilizar el peso de la comunidad LGBTQ+ en contra del conductor de Hoy. Al respecto, Ricardo Peralta señaló que no fue su intención y que no está seguro de llamarse un símbolo de la comunidad.

“Yo no puedo decir qué clase de símbolo soy”, mencionó. “A partir de ahí fue que yo dije no, ya no quiero volver a ser este ser humano. Me di cuenta un poco tarde, tal vez no entendí este juego, no supe cómo jugarlo muchas veces. Me hago muy responsable de las palabras”, mencionó.

¿Y la pérdida de seguidores?

Durante su estadía en el reality show, el influencer cuyo nombre de usuario en Instagram es @torpecillo, perdió una cantidad considerable de seguidores, y al reencontrarse con su cuenta, Ricardo Peralta comentó que no recordaba cuántos seguidores tenía.

“Yo también he seguido a personas y dejado de seguirlas. Es algo que ocurre con las redes sociales. Como tal no tengo una estrategia planeada o que quiera hacer (para recuperar seguidores), pero sí se puede decir que la persona que mostré dentro de la casa, no quiero decir que no fui yo, pero fue una versión de mí que nunca había tenido tan cercana a mí”, argumentó.

“Estoy consciente de todo esto y me gusta saber que la gente que quiera volver o que vuelva o si no vuelve también está en todo su derecho”, añadió.

Otro de los momentos polémicos en La Casa de los Famosos México fue cuando aseguró que el feminismo no existe. “Ahí lo que quería decir era una idea completa, pero hubo un momento en el que de pronto alguien me cambia el tema”, dijo.

“No lo digo en modo de justificación, pero esa es una plática que es muy extensa, no la puedes resumir en una conversación tan corta. Me siento completamente apenado, porque me parece que todas las veces que he dicho lo que pienso sobre el movimiento feminista nunca ha salido, pero sí salió este comentario que no pude completar”, dijo.